Le retour de l’inflation, une nouvelle menace pour la croissance

On la croyait vaincue en raison de la modération dont elle faisait preuve depuis plusieurs années. On lui reprochait aussi d’entraîner une sorte d’atonie de l’économie et nombreux étaient les spécialistes, y compris au sein de la banque centrale européenne, pour réclamer un peu plus de vigueur dans la hausse des prix afin de stimuler l’activité. Et voici qu’aujourd’hui, on découvre que l’inflation fait un retour en force : sur un an, l’indice du coût de la vie a fait un bond de 2,3%, la plus forte hausse en France depuis mars 2012.

Un phénomène qui n’est pas propre à notre pays, puisqu’il concerne toute l’Europe, avec un glissement de deux pour cent mais où nous avons pris un peu d’avance sur nos partenaires.

Pendant trois ans, nous nous sommes bercés à croire à un nouveau cycle vertueux des prix, alors que le monde entier bénéficiait de la chute régulière des cours du pétrole, qui commençait même à mettre en péril certains producteurs comme l’Arabie saoudite. Mais l’accord entre les pays de l’Opep pour limiter la production, puis la dégradation de la situation géopolitique qui menace certains approvisionnements ont poussé le balancier en sens inverse. Sans qu’on y prenne garde, en un an, le baril de Brent est passé de 52,5 à 75 dollars, alors que la devise américaine prenait elle aussi le chemin de la hausse. Ainsi depuis le début de l’année, le prix de l’énergie a augmenté de 14 pour cent. Tandis que le consommateur français était soumis à une double peine : car au tarif international se sont ajoutés les effets de plusieurs taxes que le gouvernement avait subrepticement glissé dans le budget en profitant du reflux des prix internationaux, telle la contribution climat-énergie instituée depuis 2014, dont les effets qui avaient pu passer inaperçus pendant la décrue des cours, se font particulièrement sentir aujourd’hui, alors que de nouvelles hausses des taxes sont programmées.

Si le pétrole joue le rôle de locomotive dans la reprise de l’inflation, il n’est pas le seul. Il y a toujours le cortège habituel des hausses des services publics, dont l’image presque caricaturale dans son ampleur est symbolisée par le timbre-poste. Par ailleurs des tensions se produisent sur le prix des produits alimentaires en raison de la sécheresse persistante de l’été. Sans compter les incidences de la guerre commerciale livrée par les Etats-Unis qui va renchérir le coût des importations.

Conséquence immédiate : la ponction sur le pouvoir d’achat va être sensible à commencer par celui des retraités qui ont subi l’augmentation de la CSG et le laminage des placements liquides comme l’assurance vie dont le fonds en euros a connu cette année un rendement de 1,8%, en moyenne sans parler du légendaire livret A qui « rapporte » O,75%. Mais l’ensemble de la population active est touché également, d’autant que l’indexation des salaires a disparu et que la plupart des entreprises renoncent à des augmentations générales pour se limiter aux cas individuels. Tout cet ensemble va accélérer le mouvement de décélération de la croissance déjà annoncé par l’Insee et conduire le gouvernement é réviser les prévisions optimistes qu’il avait formulées, rendant improbable une expansion de deux pour cent cette année, en se consolant sur les 1,3% acquis pendant le premier semestre. Avec une conséquence redoutable : un alourdissement prévisible de la dette, alors que les réformes réclamées avec insistance par le Fonds Monétaire International « à tous les niveaux » paraissent de plus en plus difficiles à mettre en route en raison de la multiplication des obstacles qu’elles rencontrent face à une opinion de plus en plus divisée, qui peut annoncer une montée des revendications en tous genres.