Le retour en grâce du gras ? Les régimes basés sur le beurre et le fromage pourraient améliorer votre santé

Atlantico : Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a révélé une perte de poids chez un groupe d'hommes d'âge moyen, en surpoids, ayant adopté un régime riche en aliments à base d'acides gras saturés et pauvre en aliments riches en glucides.

Une réduction de la pression artérielle, du risque de maladies cardiaques, et de la glycémie ont également été observées. Quels sont effectivement les bienfaits connus sur notre santé de ces acides gras saturés ? Dans quels aliments sont-ils contenus ?

Guy-André Pelouze : Dans cette étude, les patients ont été répartis au hasard dans deux groupes : un groupe qui a consommé un régime riche en gras puisque la ration alimentaire était de 50 grammes de sucres, 90 grammes de protéines et 170 grammes de gras. Dans l'autre groupe, les patients ont consommé 275 g de sucres, 90 grammes de protéines et 70 grammes de gras. Dans les deux groupes, la ration alimentaire a été de 2 091 calories par jour alors que le groupe régime riche en gras partait d’une ration calorique de 2 864, et l’autre de 2 541 calories par jour. L’étude a duré trois mois. Elle est aussi intéressante car le protocole prévoyait de limiter au maximum les produits très transformés, d’éviter les acides gras trans et de limiter aussi les huiles végétales riches en acides gras oméga 6 comme le tournesol, le carthame, le maïs. La consommation de fruits et de légumes a été pour les deux groupes supérieure ou égale à 500 grammes par jour.

Il s'agit bien sûr d'une seule étude qui devra être confirmée, et surtout prolongée dans le temps, pour tirer des conclusions au sujet d’un régime à long terme. Ce travail présente pourtant un intérêt majeur car il s'agit d'une étude comparative avec distribution des patients dans les deux groupes au hasard. De surcroît, les deux groupes de patients ont consommé les même aliments qui leurs étaient fournis mais dans des proportions différentes au point de vue des nutriments. Ces études, même si le nombre de patients est limité, sont beaucoup plus significatives que les grandes études observationnelles où on essaie de déduire de certaines corrélations des causes concernant des maladies. En effet, dans une étude observationnelle, les aliments sont différents et leur composition seulement approchée : ainsi, de nombreux biais peuvent se glisser, et au final les corrélations ne sont que des pistes mais pas des preuves.

Le principal résultat de cet essai norvégien est qu’un régime qui diminue les calorie, mais riche en graisses saturées, n’est pas inférieur à un régime riche en sucres pour diminuer la graisse viscérale (celle qui se trouve dans le ventre et augmente le tour de taille). De même, pour les autres paramètres comme les triglycérides, la sécrétion d’insuline, l’hémoglobine glyquée et l’insulinorésistance, le régime riche en graisses saturées est aussi efficace. Pour autant, il faut rappeler que dans ce régime, la quantité de sucres (amidons, sucres simples) est très réduite.

Dans le régime traditionnel français, les graisses saturées sont présentes dans les viandes, les fromages, la crème fraîche et le beurre. Les graisses végétales riches en acides gras saturés (palme ou coco) sont peu utilisées en France comme graisses de cuisson mais sont présentes dans les produits industriels. A ce sujet, il faut rappeler que ces graisses sont parfaitement saines à condition de ne pas avoir été partiellement hydrogénées. Cette transformation, dont les effets sur la santé humaine ont été longtemps ignorés, conduit à la formation d’acides gras trans qui sont fortement athérogènes. Les personnes qui consomment beaucoup de produits industriels, comme les viennoiseries ou les biscuits, peuvent ingérer des quantités significatives d’acides gras trans.