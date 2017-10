Retour de la croissance en France, oui… mais laquelle ?

On ne peut croître que de 5 façons dans la vie économique (si vous trouvez une 6e voie, je vous félicite). Ces cinq voies ne se valent pas : quand certaines sont saines, durables, d’autres peuvent constituer à la fois une bonne voie microéconomique de court terme et un désastre collectif pour l’avenir. A quelle catégorie appartient la (faible) croissance de la zone euro depuis 3 ans, si on reconnait (avec beaucoup de mansuétude !!) qu’elle correspond à une de ces formes de la création de valeur plutôt qu’à un simple rebond du fond du court, une simple re-création de valeur (après les deux chocs archi-violents et rapprochés de 2008 et de 2011, la crise globale et la crise dite des dettes quand Trichet a obtenu le scalp de Berlusconi).

Explorons d’abord ces 5 voies.

1/ La prédation : on vole les autres, soit ostensiblement (les Vandales, les Wisigoths, mais on ne peut décemment pas appeler cela de la création de valeur !), soit dans le cadre d’une sorte de « course au trésor » (la croissance colonialiste ou mercantiliste, pour les poètes), soit en exploitant une rente qui s’apparente à une taxation du reste du monde (le Venezuela, l’Arabie saoudite et une bonne partie du monde des matières premières), ou à une à taxation des clients et des contribuables locaux (les oligopoles, qui vivent tranquillement, et nos Etats modernes, qui prétendent créer du capital alors qu’il ne font au mieux que le distribuer avec de belles pertes en ligne au passage).

Mais cette voie de prédation n’est pas très disponible de nos jours dans ce beau pays très moral qu’est la France du boyscout Macron. Le colonialisme est passé de mode, même chez les républicains laïcards de gauche. Nous n’avons pas beaucoup de matières premières, et nous allons bientôt empêcher l’extraction du peu qu’il nous reste (en espérant que les autres feront de même…). La taxation a déjà été pratiquée à grande échelle, elle continuera (consentement inouï à l’impôt, oligopoles nombreux et d’autant mieux installés qu’ils chantent les bienfaits de la concurrence sur les ondes), certes, mais plus grand monde ne voit dans ces rançons une source pérenne de création de valeur, surtout avec l’efficacité douteuse de nos dépenses publiques, et la part sans cesse décroissante des investissements. Une forme de néo-mercantilisme est encore massivement pratiquée par un pays comme l’Allemagne, mais chut, il ne faut pas le dire, et puis ce n’est pas trop pour nous (à moins de garder le contrôle de la monnaie, de fortifier les PME familiales, de détruire les restrictions foncières en échange de salaires sages, d’investir vraiment dans l’apprentissage, d’embaucher à 700 euros et de faire bosser des Polonais : si j’ai bien compris, tout ce que ne veut pas accepter l’establishment parisien, qui s’évertue par conséquent à copier un modèle germanique depuis 30 ans tout en refusant ses principaux moteurs) (passons).