Retour de la croissance : ces défis à relever pour ne pas (encore) gâcher un contexte économique au beau fixe pour la France

Atlantico : Forte baisse du chômage au mois de septembre selon la DARES, "Plus forte croissance de l’emploi depuis près de 10 ans et demi " selon Markit, l'économie française semble être dans une posture favorable en cette rentrée 2017, et ce, dans un contexte global également favorable. Peut-on considérer que l'économie française exploite au mieux une configuration qu'elle n'a pas connue depuis les années 2000 ?

Jean-Yves Archer : L'économie des temps présents nous inflige frontalement une certitude : la notion de cycles économiques n'est pas dépassée. Avec 1,8% de croissance pour 2017, comme dirait l'incontournable, à force de paroles éparses et lassantes, François Hollande : " ça va mieux ". Effectivement, à part un euro un peu fort pour nos exportateurs, l'alignement des planètes se poursuit. Taux d'intérêt bas, prix contenus de l'énergie et reprise d'activité en zone euro sont des éléments favorables. Concernant la France, je suis plus dubitatif quant à l'amélioration du chômage.

C'est une bonne nouvelle pour près de 70.000 personnes qui ont retrouvé le chemin de l'emploi mais il faut être très attentif à la notion de l'INSEE nommée le " halo " du chômage. Défini par l'INSEE ( https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1415 ), ce concept doit voir sa définition lue attentivement. " La définition et la mesure du chômage est complexe et extrêmement sensible aux critères retenus. En effet, les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir (exemple d'un étudiant qui travaille quelques heures par semaine...).

Le Bureau international du travail (BIT) a cependant fourni une définition stricte du chômage, mais qui ignore certaines interactions qu'il peut y avoir avec l'emploi (travail occasionnel, sous-emploi), ou avec l'inactivité : en effet, certaines personnes souhaitent travailler mais sont « classées » comme inactives, soit parce qu'elles ne sont pas disponibles rapidement pour travailler (deux semaines), soit parce qu'elles ne recherchent pas activement un emploi. Ces personnes forment ce qu'on appelle un « halo » autour du chômage. " Certains recoupements d'antennes de Pôle emploi et une étude INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122738?sommaire=2122750 ) estiment que le " halo " du chômage frôlerait les 1.400.000 personnes en ce moment ce qui nuance, hélas, certains discours triomphalistes. La France est bien un pays où le chômage de masse est profondément incrusté d'autant que la durée moyenne au chômage est une des plus élevées d'Europe. Supérieure à un an en moyenne et supérieure à deux ans pour les plus de cinquante ans. Si l'investissement privé, qui avait été soutenu habilement par des règles fiscales de suramortissement jusqu'en avril 2017 est au rendez-vous, alors une sorte de " main invisible " cher à Adam Smith pourra réarmer notre pays sous une réserve : que nous sachions monter en gamme et proposer des produits de qualité.