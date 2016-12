Retour de la course américano-russe à l’armement nucléaire : vers une nouvelle guerre froide ou un conflit très très chaud ?

Atlantico : Barack Obama avait appelé de ses vœux un monde "sans armes nucléaires". Pourtant, Donald Trump et Vladimir Poutine ont annoncé le renforcement des potentiels nucléaires russe et américain. En outre, le Japon dirigeait récemment son budget vers une remilitarisation du pays. En France aussi, le chef d'Etat-major français demande un renforcement des budgets accordés à la défense. Une telle remilitarisation peut-elle raisonnablement inquiéter ? L'histoire a-t-elle déjà vu une dynamique de réarmement ne pas donner lieu à un conflit ?

Philippe Fabry : Au cours du siècle passé, je vois trois grandes phases de réarmement comparables : celle qui a précédé la Première Guerre mondiale, celle qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, et enfin celle de la Guerre froide. Sur ces trois exemples, les deux premières ont mené à la guerre, et la troisième y aurait sans doute conduit si n'avaient été les armes nucléaires et la menace d'anéantissement mutuel. Encore s'est-elle tout de même terminée de la même manière que se serait terminé une guerre, dans la mesure où l'effondrement de l'URSS en 1991 et le démembrement de l'empire soviétique sont très similaires au sort de l'Allemagne après sa défaite en 1918, avec une défaite humiliante ne passant pas par un désastre militaire, et nourrissant donc un sentiment d'injustice chez le vaincu qui n'existe pas lorsque la défaite est totale, comme dans l'Allemagne de 1945.

La question est donc de savoir si la peur de l'anéantissement nucléaire est encore susceptible d'empêcher l'éclatement d'une guerre. On peut en douter dans la mesure où lors de l'annexion de la Crimée, pour laquelle Poutine a eu le culot d'expliquer qu'il aurait été prêt, éventuellement, à appuyer sur le bouton, l'on a assisté à la déclaration d'un changement de doctrine qui a été bien trop peu remarqué par les commentateurs : Vladimir Poutine ne considère pas l'arme nucléaire comme un instrument défensif de dissuasion, mais aussi comme un instrument offensif de chantage pour couvrir des agressions et des annexions contre des pays voisins, en comptant sur le fait que les membres de l'Otan qui détiennent la bombe ne seront pas prêts à mener une guerre nucléaire pour tel ou tel petit pays.

Par ailleurs, de nouvelles formes de guerre apparaissent ; je ne pense pas tant à la "guerre hybride", qui n'est guère qu'une resucée de ce que les nazis faisaient dans les années 1930, en Autriche notamment, qu'aux possibilités de cyberguerre, dans laquelle les Russes sont très avancés et qui fait planer une incertitude sur le surclassement technologique des Occidentaux sur la Russie, qui nous semblait acquis depuis la Guerre froide : la Russie n'a certainement pas réussi à rattrapper l'Otan, mais il se pourrait qu'elle soit capable, à l'inverse, de ramener l'Otan à son niveau, au moins partiellement, en neutralisant la supériorité otanienne en matière de communications. C'est en ce sens que Mark Milley, le chef d'état-major américain, a voulu suggérer dans une intervention remarquée : il a expliqué que les adversaires de l'Amérique avaient bien observé ses méthodes et appris à les contrer. Nous n'avons pas encore vu de guerres à grande échelle, entre grandes puissances, impliquant des offensives de grande ampleur dans le cyberespace. Il est donc difficile de dire précisément ce qu'elles peuvent changer, mais l'on sait d'ores et déjà qu'elles peuvent non seulement perturber les communications (on l'a vu avec les récentes attaques contre Internet), mais aussi désorganiser les arrières de l'ennemi en détruisant ses installations : on a vu ce que le virus Stuxnet avait pu faire aux installations iraniennes, et l'an passé un haut fourneau d'une usine allemande a été détruit suivant un procédé similaire : les outils de cyberguerre permettent donc d'endommager des installations industrielles presque aussi efficacement que des bombardements.