Retour chez Whirlpool : ce que devrait dire Emmanuel Macron (et comment le dire) pour avoir un espoir d’être écouté par la France des perdants de la mondialisation

Atlantico : Une intervention qui devrait être "utilisée" par le chef de l'Etat pour s'extraire d'une image de "Président des riches" qui semble s'installer dans l'opinion. Au regard des craintes formulées par la population, comment Emmanuel Macron peut il se sortir de cette ornière ? Quels sont les thèmes à évoquer pour y parvenir ?

Chloé Morin : Pour bien situer le moment dans lequel nous sommes, il faut revenir un instant sur les causes de la chute d’Emmanuel Macron dans les sondages cet été. Deux reproches lui ont été faits: tout d’abord, le sentiment que son audace réformatrice et sa promesse de solutions et de méthodes neuves cédaient peu à peu la place à de la « politique à l’ancienne », gestionnaire... une politique du coup de rabot plutôt que de la transformation porteuse de « vrai changement ». À cela s’est ajoutée une deuxième critique: celle de l’injustice, d’une politique faite pour quelques uns - avec comme mesure cristallisant cette impression, la baisse de 5 euros des APL, vécue par beaucoup comme le signe que « ceux d’en haut » ne mesuraient pas les difficultés quotidiennes des gens d’en bas.

La seconde critique a eu raison de Nicolas Sarkozy en 2012. La première est largement responsable de l’incapacité dans laquelle François Hollande s’est trouvé de se représenter en 2017.

Depuis la rentrée, Emmanuel Macron a lancé de très nombreux chantiers, tenu bon sur les ordonnances travail, et remanié sa communication. Cette offensive a porté ses résultats : la première critique citée plus haut a largement disparu dans les dernières enquêtes. L’électorat d’Emmanuel Macron, et une grande partie des électeurs de droite, applaudissent. Ils louent le courage du réformateur, sa détermination à tenir ses promesses, et à tenir face à la rue et à une opposition parfois virulente.

Il est clair qu’Emmanuel Macron cherche désormais, à travers des signaux comme le déplacement à Amiens, à réactiver dans la mémoire collective le souvenir d’un épisode qui a fortement marqué sa campagne, et est devenu en quelques sortes un symbole (de son courage, de sa franchise, de sa capacité à entendre la colère et à comprendre les gens...). Ce déplacement intervient à point nommé, car il semblerait qu’autour de l’idée d’injustice sociale, une sorte de « malentendu » soit en train de s’installer entre Emmanuel Macron et une partie de ceux qui avaient soutenu (je pense aux électeurs venus de la gauche) ou du moins consenti (je pense à une partie des catégories populaires, ceux qui n’ont pas voté aux législatives et ne sont pas entrés dès le 7 mai dernier dans une opposition déterminée à sa politique) à son élection. Ce malentendu provient du sentiment que la politique menée serait injuste, favoriserait une partie de la population, et que le Président n’écouterait pas - voire mépriserait - une partie des français. Les adversaires politiques du Président parleront de trahison plutôt que de doute ou de malentendu, mais je ne pense pas qu’en l’état actuel de l’opinion, on puisse dire les choses ainsi: jusqu’ici en tout cas, les personnes que nous interrogeons régulièrement à travers nos enquêtes ne parlent pas de rupture de confiance claire définitive par rapport aux engagements pris pendant la campagne. Mais s’ils avouent bien que la réforme de l’ISF ne les prend pas par surprise, on constate toutefois que le malaise grandit (je ne parle évidemment pas là du cœur électoral de Mélenchon ou de Le Pen, qui eux sont en opposition depuis le début et se montrent de plus en plus virulents vis à vis du Président). Et ce malaise risque de gagner le cœur de l’électorat d’Emmanuel Macron: un sondage Elabe en date du 27 septembre dernier indiquait que 58% des électeurs de premier tour du Président jugeaient sa politique « injuste ».