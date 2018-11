Retour aux années 30 : derrière la tactique électorale, ce redoutable angle mort politique dans lequel s'enferme Emmanuel Macron

Atlantico : Lors de son interview donnée à Europe 1 ce 6 novembre, Emmanuel Macron a déclaré "Je suis frappé par deux choses qui ressemblent vraiment aux années 30" : "L'Europe a été bousculée par une crise économique et financière profonde, regardons ce qu'il s'est passé en Grèce, au Portugal, en Espagne et en Italie. Ils ont été plongés dans une crise dont ils se remettent à peine aujourd'hui. Et dans ces pays, nous assistons à une montée des nationalismes.". Si l'État Providence et l'Europe ont été conçus afin d'empêcher un tel "retour des années 30", Emmanuel Macron ne devrait-il pas se questionner sur leurs rôles respectifs dans les circonstances actuelles ?

Nicolas Goetzmann : La crise de l'État providence est décrite en France depuis 1981, avec la publication de l'ouvrage - du même nom - de Pierre Rosanvallon.

La date de 1981 est intéressante car elle correspond plus ou moins au changement de régime économique occidental, avec la naissance de ce qui est aujourd'hui appelé le "néolibéralisme". On peut donc faire le lien entre naissance du néolibéralisme et la dénonciation d'une crise de l'État Providence.

Cette dénonciation ne s'est pas pourtant pas traduite par une baisse des dépenses publiques de protection sociale depuis les années 80 en France, mais par leur hausse par rapport au PIB, ce qui n'a pas empêché le "retour du nationalisme" évoqué par Emmanuel Macron. Ce paradoxe n'est pas surprenant, parce que l'hypertrophie de l'État providence post-années 70 n'est que la conséquence de la montée du chômage initiée dans ces mêmes années 70, et qui s'est accélérée par la suite, et qui ne trouve pas sa cause dans la progression des dépenses publiques.

C'est ici qu'intervient l'Europe. La fin des années 70 et le début des années 80 ont été marquées par la pose des premières pierres (serpent monétaire etc..) qui ont construit la monnaie unique et ont introduit en Europe une doctrine de désinflation – de volonté de posséder une monnaie forte (trop forte pour nombre de pays) – pour les pays aspirants à partager l'euro. Le résultat de ces politiques a été la dégradation de l'emploi et la hausse du chômage sur une période longue, même si certaines périodes (98-2008) ont donné de meilleurs résultats. Au cours de cette période, de nombreux pays européens, et en premier lieu la France, ont connu un développement économique inférieur à leur potentiel, conséquence directe de cette conception restrictive de la monnaie unique.

Il y a donc bien une crise coordonnée entre Europe et État providence, mais sans doute pas dans le sens évoqué par Emmanuel Macron. Le cadre macroéconomique européen produit structurellement un chômage plus élevé qui a logiquement pour effet de faire gonfler les États providence du continent, principalement en France, il faut le reconnaître. La réaction la plus fréquente à ce phénomène a été de penser que c'est l'inflation de la protection sociale qui est la cause de ce chômage élevé, alors que la réalité démontre l'inverse. Une politique macroéconomique plus favorable, qui prendrait en compte le plein emploi comme objectif prioritaire, conduirait à une baisse du chômage et des besoins de protection, et logiquement à une réduction des dépenses publiques allouées à cette fonction.