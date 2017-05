Les ressources de la planète ne sont pas limitées de la façon que nous croyons

Il y a des inconnues : beaucoup d’espèces disparaissent alors que nous n’avons même pas de nom pour les désigner. Mais nous savons aussi de façon certaine que, s’il n’y avait pas eu l’urbanisation, la protection des forêts et l’efficacité accrue de l’agriculture, la situation serait aujourd’hui bien plus grave. Beaucoup des zones les plus intéressantes, qui offrent le maximum de diversité biologique, sont à présent protégées. Entre 1990 et 2013, les zones ainsi mises à l’abri ont presque doublé, passant de 8,5 % à 14,3 % de la surface totale de la planète.

Une superficie équivalant à deux fois les Etats-Unis est désormais protégée.

Il semble maintenant que la technologie et la richesse ne soient pas des obstacles à la durabilité écologique, mais plutôt des conditions requises. Les lieux les plus pollués de la Terre ne sont pas Londres, New York et Paris, mais des villes comme Pékin et New Delhi. L’indice de performance environnementale tente de mesurer la viabilité écologique dans le monde, en se concentrant sur vingt indicateurs répartis en neuf domaines thématiques. « La richesse apparaît comme un déterminant majeur de la performance environnementale », telle fut l’une de ses premières conclusions. Plus un pays est riche, plus il fait d’efforts pour nettoyer l’environnement et pour le rendre sain pour l’homme. Des pays comme l’Australie, l’Allemagne, la Suède et la Grande-Bretagne arrivent en tête, alors que la queue du classement est occupée par Haïti, le Soudan, le Liberia et la Somalie.

Que s’est-il passé ? Pourquoi l’écodésastre prévu n’est il pas encore arrivé ? D’abord, les priorités ont changé tandis que les conditions de vie s’amélioraient. Si l’on vous demande de choisir entre les perspectives à long terme de la forêt ou de la rivière voisine, ou la survie immédiate et le bien-être de vos enfants, il n’y a pas vraiment à hésiter. Mais à mesure que la richesse augmentait, que les enfants survivaient et que les parents pouvaient se permettre d’investir dans leur avenir, la question s’est posée de savoir s’ils préféraient avoir un peu plus d’argent dans leur porte-monnaie ou une forêt ou une rivière durable. Dès que la qualité de vie est correcte, beaucoup de gens optent pour la seconde solution. L’essor du mouvement écologiste depuis les années 1970 est en soi un résultat de ce changement de point de vue. L’attention prêtée aux risques nous a incités à agir, en tant que consommateurs et électeurs. Le « Grand Smog » de 1952 a poussé les politiciens britanniques à voter le Clean Air Act de 1956, qui introduisit des zones de contrôle des fumées et qui a accéléré le passage du charbon sale à des combustibles plus propres comme l’électricité et le gaz.

En même temps, le progrès technologique a créé de nouvelles occasions de production et de transport respectueuses de la nature. Le traitement des eaux usées et la gestion des déchets solides ont également limité les dégâts infligés à l’environnement. L’usage de filtres, d’épurateurs laveurs, d’absorbeurs et de procédés plus ingénieux a réduit l’émission de gaz des usines. Les voitures sont devenues plus propres. Etonnamment, une voiture moderne en mouvement cause moins de pollution que n’en causait en 1970 une voiture garée, moteur coupé, à cause des vapeurs d’essence.