Résolution de la rentrée : jetez vos tongs !

Les vacances sont aussi la recherche d’une esthétique qui nous repose l’âme et le regard. Le silence une denrée rare nous fait nous émerveiller du chant d’un oiseau ou du silence lui même qui raisonne comme le bonheur. Le bruit assourdissant d’une cascade, la mer qui tente encore de rouler ses galets, les sommets, les ruines, les oliviers, la campagne... La nature ne déçoit jamais.

Mais il y a l’homme : nous ! Et d’année en année le retour de vacances laisse un arrière goût d‘écoeurement, une inquiétude diffuse que nous essayons de dissimuler à coup de photos de vacances enchanteresses partagées névrotiquement sur What’s app ou Instagram en sélectionnant les plus belles avec le sentiment que cette beauté rejaillit sur nous grace à un narcissisme croissant.

La réalité est toute autre, les rivages de partout sont jonchés de plastiques et de déchets en tout genre ; en fait de silence on impose un bruit musical permanent, lorsque vous suppliez de baisser la musique ou le son sur le plage ou dans n’importe quel endroit accessible à un touriste, on vous répond sèchement « ça plait »! ou mieux (dans les endroits plus sophistiqués) : « cela fait partie du code graphique » sic.

Il semble que nous ayons choisi de tout abîmer de tout sacrifier à une consommation meurtrière réfléchie , symbole d’une pseudo modernité qui impose qu’on s’éclate en faisant du passé table rase. On massacre à tour bras tout ce qui peut l’être, les plus beau endroits sont pollués par des parasols publicitaires chamarrés hixeux, le mobilier urbain sous un prétexte futuriste branché revendique un aspect artistique comtemporain, massacrant avec bonheur l’environnement et cela va des pissotières parisiennes rouge vif ,aux planches de chantiers en guise de bancs de la place du Panthéon... Tout cela est assorti aux hangars des campagnes qui ont dénaturé les entrées de nos villes sur des kilomètres, au nom de grandes surfaces qui ont tué les centres villes et les petits commerces qu’elles étaient supposé préserver.

Tout devient moche, désespérément laid avec l’intention de l’être. Souvenons-nous des corps de fermes de jadis, aussi beaux que les châteaux voisins et qui maintenant sont des abris en tôle. Jusqu’à la première guerre mondiale, l’exigence esthétique faisait partie de la réussite économique qu’il s’agisse de bâtiments industriels publiques ou agricoles; les siècles précédents rivalisaient de beauté architecturale partout et en toutes circonstances qu’il s’agisse de toits, de charpentes, de frontons, de bâtiments publiques, de fermes, d’églises...