Les réseaux sociaux taclent les géants : le cas du retrait de la pub Saint Laurent

Avec l’aide éclairée de Stéphane Martin, patron de l’ARP (Outil de contrôle de la pub en France), qui a immédiatement réagit à la fois en tant qu’homme et du fait de sa fonction, à la campagne dégradante d’une société dirigée par une femme ! Car YSL (Yves St Laurent) contrairement à ce que les images de la femme placardées sur nos murs suggéraient, est dirigé par une Femme.

Une femme, qui ne doit pas aimer les femmes mais seulement leur porte monnaie. Une femme qui ne doit pas respecter le combat pour l’égalité de traitement car elle est parvenue et souhaite fermer la porte aux autres en les traînant dans la boue. Une femme qui n’a peut être pas de fille, en âge de juger le travail minable d’une grande marque française et de critiquer le travail de sa mère qui lui inculque ainsi, dès le plus jeune âge toute la haine qu’il faut avoir pour l’image de la femme, pour l’obsession qu’il faut avoir à la maintenir dans les clichés de la possession par l’homme, pour l’image qu’elle devra à son tour véhiculer pour que l’avenir tourne et continue de tourner le dos aux femmes qui veulent sortir du ghetto de la misogynie.

Une femme sans courage, une lâche qui à aucun instant n’aura tenté la moindre justification ou excuse, à l’abri d’un bureau cossu qui a toujours abrité ceux qui fuient leurs responsabilités. La lâcheté et la médiocrité seraient elles devenues un luxe ? Une femme à la place de laquelle je n’aimerais pas être, car on retiendra le mal qu’elle a voulu faire à ses congénères plutôt que le développement d’une marque qui faisait rayonner la France. Elle laissera dans l’histoire du luxe l’une de ses plus noirs souvenirs. St Laurent a éclairé la femme, Mme l’a remise sous terre. J’aimerais tellement que mon camarade HEC, François Henri Pinault, qui lui aussi avec Salma, son épouse, a rejoint des causes qui défendent les femmes, puisse lui indiquer le chemin de la sortie. Afin qu’elle pèse le poids de son irresponsabilité.

Cette campagne que j’ai eu le plaisir et l’honneur de lancer, le hashtag #yslretiretapudegradante a montré à quel point la population française a été choquée dans des proportions qui laissent sans appel, la maigre défense de ceux, très rares, qui ont évoqué la liberté d’expression à travers l’art (sic) et montre à quel point les femmes ont en assez. Assez d’être considérée comme des proies. Des « putes à roulettes ». Des camées d’une extrêmes maigreur offerte, toute cuisse devant, à un fantôme virtuel mais tellement présent. A être toujours celle qui est la victime, l’objet, le joujou, de publicitaires débiles qui faute de créativité ne trouve de visibilité que par la provocation. Car il s’agit de cela. L’étape ultime, après laquelle, leur absence de talent permettra enfin qu’ils retrouvent les joies du chômage, c’est la même photo sans vêtement. Ce jour là Marc Dorcel passera pour un livre pour enfants et YSL disparaîtra des écrans de la mode pour devenir un site porno. De luxe !