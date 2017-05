"Requiem" : de jeunes comédiens en recherche: méritent d'être soutenus

THEATRE

REQUIEM

Le Collectif

Mise en scène : Michelle Cajolet Couture Chef d’orchestre du Collectif et spectacle Requiem.

Avec Claire Amoureux, Cora Badey, Maxime Bocquet , Michelle Cajolet Couture , Pauline Calmé , Anne Chaponnay , Jean Loïc François, Yann Garnier , Sevan Kazandjan , Florent Mathey , Assaf Matityahu , Maud Philippon , Salomé Ramon , Jonny Sly , Rose Sly Rivoire , Ronan Traourouder , Jack Uzan .

INFORMATIONS

THEATRE CLAVEL

3 rue Clavel

PARIS 19

Tel 06 42 71 71 45

Tous les lundis à 21H30

Jusqu'au 22 mai

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Dans le cadre d'une réflexion sur la mort, le thème abordé lors de la séance à laquelle j'ai participé était « le tunnel », celui que l’on emprunterait avant de mourir .

De la scène de l’opération au récit d’Expérience de Mort Imminente en passant par l’espoir entretenu, chacun des comédiens nous fait vivre sa vision de ce moment ou de ce lieu.

POINTS FORTS

- Une méthode originale :

C’est la recherche d’un local où pouvoir travailler qui a rassemblé ces comédiens venant du monde des Clowns, du théâtre, de l’improvisation, et qui a été au départ du Collectif .

Pour proposer quelque chose de différent ils ont choisi de travailler ensemble sur un thème suffisamment large pour fédérer toutes les idées, thème choisi en début d’année.

Le principe: une représentation par semaines pendant 3 mois et un nouveau spectacle à chaque représentation .

Le fonctionnement : les 15 artistes qui composent le collectif jouent en alternance d’une semaine à l’autre selon un planning établi préalablement. Deux répétitions par semaine en plus des répétitions ponctuelles selon les besoins du spectacle. Travail en sous groupes ou solo à la création des scènes sur le thème retenu .

Le chef d’orchestre du projet, Michelle Cajolet Couture, tisse à travers ces morceaux hétéroclites un fil rouge, qui est mis en place avant le spectacle puis présenté sous cette forme aux spectateurs .

- Une garantie de fraicheur et d’originalité : un nouveau spectacle à chaque représentation, spectacle qui peut être en résonance avec l’actualité.

- Une implication totale des acteurs, qui sont aussi les créateurs.

- De l’énergie et de l’optimisme se dégagent de cette assemblée composée des acteurs et des spectateurs (leurs copains , les amis des copains…) Tous rient beaucoup et vivent à fond le spectacle .

POINTS FAIBLES

Ce n’est pas à proprement parler du théâtre, c’est un laboratoire , une « collective class » avec des trouvailles mais aussi des scènes moins réussies.

EN DEUX MOTS

C’est intéressant de savoir que cela existe. Leur exigence et leur créativité méritent vraiment qu'on les soutiennent.

Leur performance donne envie de parier sur la pièce qu’ils prévoient de créer et de jouer l’année prochaine.

UN EXTRAIT

François Cafard, expert en E.M.I (Expérience de Mort Imminente) : « dans mes putto que je fais sur youtube, j’apprends aux gens à vivre leur coma » .