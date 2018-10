République Tchèque et Slovaquie : Emmanuel Macron tente de séduire chez les alliés de Viktor Orban

Atlantico : En allant visiter la République Tchèque et la Slovaquie, Emmanuel Macron tente-t-il de trouver des soutiens chez les membres les moins controversés de Visegrad, alors qu'il prépare une campagne européenne très clairement dirigée contre Viktor Orban et son projet d'Europe des nations ?

Cyrille Bret : Comparer l’Union Européenne à l’URSS est slogan politique facile, mobilisateur et fallacieux. En dressant ce parallèle, le Premier ministre hongrois, vainqueur très net des dernières élections législative en avril dernier entend mobiliser bien au-delà de ses frontières. Il a gagné la bataille de l’opinion dans son propre pays. Ce slogan s’adresse plus largement à tous les Etats qui ont eu à souffrir de la domination soviétique de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale à la chute du Mur de Berlin en 1989 et à la fin de l’URSS en 1991.

A toutes les anciennes démocraties populaires comme la Pologne ou la Roumanie, il adresse un message souverainiste : de même que l’URSS a suspendu la souveraineté des peuples d’Europe centrale en réprimant les mouvements de Berlin en 1953, Budapest en 1956 ou encore Prague en 1968, de même l’Union européenne est en elle-même attentatoire aux souverainetés nationales en imposant une répartition des migrants, des normes d’Etat de droit et des protections des minorités. Le message est efficace car il peut servir de point de ralliement à tous les partis souverainistes en Europe qu’il s’agisse du PiS en Pologne, de la coalition ÖVP-FPÖ en Autriche, de la Ligue en Italie ou encore du mouvement de Marine Le Pen. Mais cette comparaison est de mauvaise foi : l’URSS a placé ces Etats dans une dépendance militaire, politique, économique et idéologique attentatoires non seulement aux souverainetés nationales mais également aux droits fondamentaux. En plaçant des troupes dans tous ces pays par le biais du Pacte de Varsovie, en imposant une division du travail entre les économies nationales via le Comecon ou encore en imposant la domination du parti communiste et de son idéologie totalitaire par l’intermédiaire du communisme d’Etat, l’URSS a instauré dans ces Etats une domination de type colonial au profit d’idéaux totalitaires. L’Union européenne ne peut être comparé sans mauvaise foi et sans scandale à l’URSS : l’adhésion à l’Union européenne est volontaire et réversible, la protection des souverainetés nationales est centrale pour le projet européenne, la sauvegarde des intérêts nationaux et des libertés publiques est dans l’ADN de l’Union. Enfin, l’Union a assuré le développement de ces Etats par de massives subventions structurelles. L’URSS était un joug totalitaire. L’Union est, elle, fondée sur la libération des peuples, des économies et des personnes. Comparer l’UE et l’URSS c’est comparer le système totalitaire et la démocratie parlementaire. Le Goulag et l’Etat de droit..