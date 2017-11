La République En Marche : Christophe Castaner face à la part d’illusion du mouvement présidentiel

Cette demande est apparue beaucoup plus vaste que ce que les acteurs (et observateurs) politiques traditionnels avaient pu appréhender. Les radicalités, de gauche et de droite, surfaient sur une attente, qui était également présente, non seulement aux marges mais dans la vaste zone "centrale" de la vie politique, ce qui a sapé les bases (électorales) des partis de gouvernements précédents: cette sape a été particulièrement violente au PS, qui a été mis à terre; il a produit des effets puissants aussi, même s'ils ont été limités, au parti LR, qui était encore il y a un an le mouvement qui devait remporter la présidentielle et les législatives.

L'attrait pour "la différence" Macron était donc commune à des zones électorales et idéologiques, originellement bien différentes. Mais comme le phénomène de Gaulle en 1958, les convergences, quand elles sont fortes et rapides, bousculent les lignes de clivages du passé, remettent en cause les grilles de lectures habituelles et il faut un certain temps, pour les acteurs (et observateurs) installés dans des habitudes, pour comprendre ce qu'il se passe et intégrer le nouveau logiciel. Le mouvement LREM, lui, est à la fois à l'origine, le reflet et le résultat d'une recomposition en cours, qui vient d'abord des attentes de la société française et qu'Emmanuel Macron a, il y a un an et demi, d'abord pressenti, puis organisé, enfin incarné à l'échelle nationale. Je pense que cette "différence" là, même si elle a pu bien sûr masquer des ambiguïtés de programme ou des hésitations de positionnements, est tellement puissante dans les attentes de l'opinion qu'elle ne s'arrêtera pas de sitôt. Nous sommes même au début d'un nouveau cycle. C'est d'ailleurs ce qui déstabilise toutes les oppositions au macronisme, PS et LR en tête.

​En quoi cette imprécision qui a pu être reprochée à Emmanuel Macron peine-t-elle encore à être totalement levée ? En quoi cette imprécision, ressemblant à une volonté de ne pas afficher un marquage politique fort, peut-elle encore perdurer aujourdhui ? Une telle situation peut-elle participer à cette forme d'illusion ?

Je pense que le "en même temps" d'Emmanuel Macron n'est pas une imprécision, elle peut être critiquée comme une composition permanente, comme une recherche d'équilibre et une ambivalence mais les "transformations" engagées ne sont pas floues, elle cherche à changer la donne (par exemple en matière de droit du travail, d'éducation, ou de fiscalité, avec la réforme de l'ISF) tout en trouvant des compensations pour ne pas apparaître comme brutalisant des situations ou des catégories. C'est ce qui l'a différencié d'ailleurs, dans les affichages et dans les mesures, de François Fillon, qui avait fait campagne, notamment en matière économique et sociale, sur la "radicalité". Cette recherche d'équilibre, entre "et de droite et de gauche" dans l'inspiration des décisions, peut-elle perdurer ? Oui. C'est même une marque de fabrique qu'il devra, pour des raisons d'efficacité et de différenciation politique, non seulement confirmer mais amplifier, dans tous les domaines de la vie publique où les transformations doivent avoir lieu. Pour les prochains chantiers, comme la formation professionnelle, le logement, la politique de la Ville, les régimes de retraites ou de l'assurance chômage, l'audace macronienne qui consiste à s'attaquer à du lourd devra s'accompagner d'une combinaisons de mesures qui permettra de faire accepter les changements. En clair, depuis 30 ans, la gauche avec Mitterrand et Jospin, puis la droite avec Chirac et Sarkozy, n'ont pas réussi à réaliser des réformes structurelles dont le pays avait besoin. La situation d'une France bloquée en est devenue tellement problématique que le couple Macron-Philippe a été portée au sommet du pouvoir exécutif pour s'atteler, précisément, à de grosses réformes. A l'issue de l'été, je l'avais d'ailleurs écrit à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de choix pour le nouveau Président et son Premier ministre: il ne fallait pas hésiter à accélérer le rythme des transformations, meilleure réponse à faire aux critiques, toujours promptes en France vis-à-vis des pouvoirs en place. Depuis la rentrée de septembre, finis les cafouillages d'été sur des bouts de ficelles budgétaires: quasiment chaque semaine, un plan de réforme est enclenchée. Les critiques n'ont pas vraiment le temps de se développer qu'un nouveau front d'actions "transformatives" est ouvert. C'est un feu roulant qui, au total, ne fait pas un "grand soir" mais de petites révolutions qui, cumulées, donne l'impression que les lignes bougent et que le pays va peut-être utilement se transformer. L'heure du bilan n'est pas venue, il ne viendra que dans deux ans, notamment à l'occasion des élections européennes. Raison de plus pour ne pas hésiter dans l'ampleur des chantiers de réformes à investir.