Les Républicains : la séparation de corps est déclenchée mais personne ne sait quand le divorce sera officiellement prononcé

Rien n'est pas acquis. Les règles de financement de la vie politique ainsi que celles concernant le seuil des voix nécessaires à la qualification pour le deuxième tour pourraient avoir raison de ces principes...

Cette hypothèse est dans tous les esprits, au point que certains oublieraient presque que l'on n'en est qu'à l'entre deux tours de la présidentielle, et chez les Socialistes, comme chez les Républicains, on a beaucoup de mal à digérer le choc de la défaite. Chez les Républicains pour qui cette présidentielle était théoriquement imperdable, la zizanie est à son comble et les troupes continuent de se déchirer sur l'opportunité d'appeler à voter nommément pour Emmanuel Macron le 7 mai ou s'il faut se contenter d'appeler à faire barrage au Front National.

Hier soir Alain Juppé qui réunissait ses amis dans un bistrot parisien a clairement demandé que l'on arrête de tergiverser : "Voter blanc c'est donner sa chance au FN, Assez de finasserie ! Pour battre MLP, il n'y a qu'une solution : voter Macron" a-t-il déclaré .Nicolas Sarkozy, dont la parole est également attendue puisqu'il a fait dire qu'il va s'engager, a déjà reporté deux fois son éventuelle prise de position, attendant, selon de ses proches "le bon moment". Ce ne sont pas les échos provenant de la réunion de groupe des députés LR de ce mardi, ni les prises de position et tribunes publiées ici et là qui vont l'y inciter, mais il a déclaré à des proches que "la droite a failli".

Dans l'ordre chronologique des derniers rebondissements, c'est Bruno Le Maire qui a ouvert le bal en déclarant sur BFMTV qu'il pourrait " évidemment travailler avec Emmanuel Macron" si ce dernier, une fois élu, n'avait pas de majorité au Parlement. Même tonalité chez le président de la région PACA, Christian Estrosi (élu avec des voix de gauche), qui ne veut pas d'une France ingouvernable. Cette hypothèse est (pour l'heure), totalement balayée par les dirigeants de L.R. qui croient dur comme fer (ou font semblant, pour maintenir la cohésion des troupes), qu'une victoire de la droite est possible aux législatives... Dans la droite ligne du Bureau Politique de la veille, ils ont accepté de la désignation de Christian Jacob, actuel président du groupe, comme coordinateur de la campagne pour les législatives, ainsi que l'intronisation de François Baroin comme premier ministrable dans l'hypothèse de la victoire. Le sénateur maire de Troyes se voit donc premier ministre virtuel d'un président virtuel pour la troisième fois en quelques mois, puisqu'il l'a été successivement sous la bannière de Nicolas Sarkozy pendant la campagne de la primaire, puis avec François Fillon, à la fin de la campagne présidentielle.

Le Président de la Région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez, qui brigue la direction du Parti, continue de dire (et il a encore posté un tweet dans ce sens hier), qu'il "ne croit pas aux consignes de vote. Certains voteront Macron, d'autres blanc. Je demande que ce choix soit respecté". Ce qui lui vaut la réplique du député juppéiste Frank Riester qui déclare qu'il est "irresponsable et dangereux de cautionner le vote blanc alors qu'il faut battre la candidate FN". Les députés candidats à leur réélection ainsi que les aspirants à l'élection seront invités à signer une charte plate-forme, à travers laquelle ils s'engageront à soutenir le programme des Républicains ; ce document a aussi but de "maintenir l'unité", et d'éviter les fuites vers En Marche, car la suspicion règne.