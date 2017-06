Les Républicains peuvent-ils encore faire quelque chose pour générer un sursaut en leur faveur dans l’entre-deux-tours ?

Atlantico : Alors que la droite est en passe de réaliser on plus mauvais score législatif de la Ve République, quelle pourrait être la recette pour remobiliser son électorat dans l'optique du second tour ? Comment affirmer une ligne suffisamment "différenciée" de celle d'En marche, pour restructurer cet électorat ?

Edouard Husson : Remobiliser l'électorat de la droite suffisamment pour dépasser la barre des 150 députés est une mission impossible. L'Etat-Major de la droite modérée est trop profondément démobilisé. Il faut d'abord se demander pourquoi. Après tout, François Fillon a talonné Marine Le Pen à l'issue du premier tour. L'humiliation de la défaite était réelle mais Fillon en a rajouté en appelant, moins d'une heure après les résultats, à voter Macron. Il n'est pas responsable de la défaite cuisante de la droite aux législatives parce qu'il a perdu la présidentielle mais parce que, n'étant pas présent au 2è tour, il a décrété que son parti ne devait pas peser sur le scrutin.

Résultat, alors qu' En Marche ne baisse que légèrement par rapport au 1er tour de la présidentielle, rapporté au nombre d'inscrits (passant de 18,5 à 16%), les Républicains passent de 15,5 à 10,5 % des électeurs inscrits. Je ne porte aucun jugement de valeur: Monsieur Fillon était certainement convaincu, devant sa conscience, qu'il fallait faire barrage à Marine Le Pen, y compris en excluant la possibilité, pour ses électeurs, de choisir librement leur vote; mais dans le langage de Machiavel, on constatera que le Prince a tiré les conséquences logiques du ralliement de Fillon en accolant les deux lettres LR à l'acronyme EM. LREM peut se déchiffrer "Les Républicains avec Emmanuel Macron". C'est ainsi que l'ont compris Edouard Philippe et Bruno Le Maire et beaucoup d'autres. Alors peut-on inverser la tendance dans les quelques jours qui nous séparent du second tour? Evidemment non. Livrons-nous pourtant à l'exercice pour mieux comprendre tout ce qui manque à la droite.

1. Il faudrait trouver un slogan mobilisateur qui fasse sortir du piège lié au nom "Les Républicains", désormais confisqué par Macron. Il y a bien deux mots qu'il faudrait réhabiliter en profitant de l'effondrement du Front National (qui a chuté, depuis le premier tour de la présidentielle, de 16 à 7% des suffrages): il s'agirait de mobiliser autour de LA DROITE. Depuis 1983, le Front National a largement occupé le terrain et prétendu incarner la vraie droite. Puisque voilà le parti de Mme Le Pen réduit à son score de la présidentielle de 2007, à peu de choses près, il s'agirait d'en profiter pour reprendre un bien qu'on aurait jamais dû abandonner et laisser déformer par un parti d'extrême droite. Ce serait très important d'avoir récupérer ces deux mots pour entamer la reconquéête du pouvoir dès le lendemain des législatives.

2. Or, le bât blesse immédiatement. Alors que de Gaulle avait rendu son honneur à la droite après l'ignominie de Vichy, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Fillon plus récemment, se sont évertués à ne pas avoir l'air de droite. C'est par exemple Fillon, revigoré par la manifestation du Trocadéro, qui, au lieu de faire monter dans les investitures des personnalités de droite, s'empresse de promettre 90 investitures à l'UDI centriste. Quelle ironie: aujourd'hui LR et UDI ensemble vont avoir le plus grand mal à dépasser la barre de 90 élus.