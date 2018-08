Républicains, En Marche, ou PS... pourquoi les européennes seront des élections à haut risque pour tous les partis

Atlantico : Les élections européennes se tiendront au mois de mai 2019. Si certain comme la France Insoumise (FI) et Europe Écologie Les Verts (EELV) ont déjà leurs listes, certains semblent avoir plus de mal à se décider. C'est le cas de Républicains (LR) et du Parti socialiste (PS) notamment. L'un doit avancer avec les propos relativement eurosceptique de son leader Laurent Wauquiez, l'autre peine à exister politiquement. Pourquoi les candidats aux Européennes ont-ils du mal à émerger dans ces partis ?

Christophe Bouillaud : Dans les deux cas, pour ces deux partis de gouvernement, il y a deux problèmes à résoudre.

Premièrement, aussi bien le PS que LR ont une ligne ambigüe sur les affaires européennes.

Leurs dirigeants depuis les années 1990 sont en pratique des participants loyaux aux majorités politiques qui gèrent l’UE, mais leurs électorats respectifs restent divisés sur la question européenne. De fait, il existe du coup un espace pour des minorités de dirigeants dans chaque parti prêts à en profiter pour s’affirmer contre leurs pairs mieux placés, ou bien des partis proches par l’idéologie jouant cette critique de l’Europe pour concurrencer le bloc dirigeant du parti principal. LR doit ainsi ne pas oublier qu’il existe DLF, et le PS doit affronter sur ce terrain européen les Insoumis et aussi Génération(s) de B. Hamon.

L’euroscepticisme affiché de L. Wauquiez complique ce schéma classique, dans la mesure où cette fois-ci c’est le chef des LR lui-même qui prétend jouer le jeu habituel de la minorité et des concurrents. Cela revient à sortir de cette ambiguïté, et l’on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment quand on veut rassembler. Certes, en préemptant les thèmes des eurosceptiques de droite, il pense contrer leur concurrence. Mais il risque de perdre des électeurs au profit de LREM. De fait, toute une partie des Républicains ne veut surtout pas être limité à l’euroscepticisme de peur de perdre les électeurs centristes et libéraux. Symétriquement, la situation est la même au PS, où « l’Europe sociale » est le Godot qu’on attend vainement depuis les années 1970, et que les duettistes de la France insoumise et de Génération(s) proposent de nouveau aux électeurs de gauche sous une forme prétendument durcie (« plan B », etc.)

Deuxièmement, au-delà de la question de la ligne politique à adopter, il y a le rôle de l’élection européenne comme test de popularité pour celui qui la mène. Avec le retour de la circonscription nationale unique, la tête de liste sera très exposée, et elle sera rendue responsable du succès ou de l’échec du parti. Les deux leaders de LR et du PS sont installés de manière fragile à la direction de leurs partis respectifs. Ils ne peuvent donc pas se permettre un échec électoral qui rouvrirait le jeu. Il faut donc, par prudence, envoyer des seconds couteaux à la bataille, mais, là encore, le risque est que ces remplaçants se révèlent si nuls que leur nullité soit tout de même imputée à la direction. Le PS en particulier manque d’une tête de liste crédible, et certains chevaux de retour qui proposent actuellement leurs bons et loyaux services risquent d’emmener le PS par le fond.