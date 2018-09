Répression des Ouïgours : les Etats-Unis montrent les dents à la Chine sur la question des droits de l’Homme

Atlantico : L'administration américaine considérerait l'opportunité de sanctionner La Chine en réponse à la politique menée par Pékin à l'encontre la communauté ouïghour. Cela serait une des premières mesures prise par cette administration en matière de violation des droits de l'homme. Comment interpréter cette inflexion de Washington ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : Cette inflexion de la politique étrangère américaine n’est pas seulement déterminée par l’opportunisme prêté à l’Administration Trump. « Des membres du Congrès ont demandé au secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, et au ministre des Finances, Steven Mnuchin, d’imposer des sanctions à sept hauts fonctionnaires chinois », affirmeThe New York Times (Edward Wong, « U.S.

Weighs Sanctions Against Chinese Officials Over Muslim Detention Camps », 10 septembre 2018). De fait, sources d’information et rapports officiels appellent l’attention sur la situation des Ouïghours au Turkestan (cf. question 2). Au préalable, rappelons les données de la question. D’ethnie turco-musulmane, les Ouïghours sont quelque 11,5millions, répartis dans le Sin-Kiang (Xinjiang), une région à la périphérie nord-ouest de la Chine, mais la question implique aussi l’Asie centrale, autrefois soviétique. Vaste territoire, le Sin-Kiang (1,6 million km²) comprend un total de 23 millions d’habitants et le transfert de populations d’ethnie Han donne aux autorités chinoises les moyens de le siniser. A bien des égards, cette région a un caractère stratégique et Pékin entend en renforcer le contrôle politico-militaire. Dans cette situation géopolitique entremêlée, il faut reconnaître aux populations d’ethnie turque le privilège de l’antériorité ; la présence de tribus ouïghoures est très anciennement attestée. Jusqu’au VIe siècle après J.-C., les espaces centre-asiatiques sont dominés par des peuples indo-européens (Scythes, Tokhariens et Sogdiens). C’est alors que des nomades Türük, issus de l’Altaï, font irruption dans l’Histoire. Au VIIIe siècle, les clans Türük sont éclipsés par les Ouïghours. Ceux-ci sont à leur tour marginalisés par les Arabes de Transoxiane à l’ouest, les Chinois à l’est. En 751, à Talas, les Arabes battent les Chinois qui se replient alors, laissant place aux Ouïghours. Ces derniers fondent un « empire » dont le territoire correspond à peu près à la Mongolie actuelle. Cet « empire des steppes » s’effondre en 840. De nombreux Ouïghours trouvent refuge dans les oasis situées au sud des monts Tian-Chan (les Monts célestes). C’est bien plus tard, aux XVIIe et XVIIIe siècles, que les Chinois conquièrent le Turkestan oriental, qu’ils nomment le « Xinjiang » (« nouvelle frontière »). Le discours chinois se réfère à cette époque afin de légitimer l’actuelle domination de Pékin sur le Sin-Kiang, mais il fait l’impasse sur la longue histoire de cette région.