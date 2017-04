Renverser Assad, soit, mais pour le remplacer par qui... L’Occident est-il sur le point de commettre la même erreur que dans ses interventions précédentes au Moyen-Orient ?

Atlantico : Est-ce qu'il existe une solution alternative à Bachar Al-Assad en Syrie ?

Alain Rodier : Depuis la révolution de 2011, la chute du régime du clan Assad est le rêve de tous les dirigeants occidentaux qui espéraient à l’époque que cela se passerait en quelques semaines. Il est logique de se demander pourquoi, le despote syrien n’ayant rien à envier à de nombreux homologues proche orientaux. On ne soulignera jamais assez cette erreur d’analyse commise par ceux qui sont chargés de suivre la situation au Proche-Orient. A leur décharge, il est possible que les responsables politiques n’aient souhaité retenir que ce qu’ils voulaient bien entendre et ce ne serait pas une première.

Mais pour répondre à votre question : oui, il existe des solutions alternatives à Bachar el-Assad mais elles ne font pas plaisir à entendre.

Quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place pour l'après Bachar Al-Assad en Syrie ?

L’opposition syrienne à l’étranger - dans la mesure où elle pourrait trouver un semblant d’unité, ce qui semble bien difficile - n’a aucun moyen d’assurer son autorité en Syrie même. Il faudrait qu’elle revienne dans les soutes d’un corps expéditionnaire international qui agirait en masse. Cette solution est aujourd’hui totalement irréaliste d’autant que si les dirigeants politiques sont très va-t’en guerre, ce n’est pas le cas de la majorité de leurs administrés qui ne sont pas tout à fait enclins à aller se faire trouer la peau pour des causes qui leur semblent extérieures et bien étrangères.

L’opposition intérieure est majoritairement islamiste radicale et divisée très schématiquement en deux entités : Daech dans l’Est et les groupes dépendant (officiellement indirectement) d’Al-Qaida "canal historique" dans la province d’Idlib au Nord-Ouest sans compter des poches de rebelles de toutes tendances à Hama, Damas, et Deraa. Ces entités souhaiteraient prendre le pouvoir mais se battraient d’abord entre elles comme cela s’est déroulé en Afghanistan après le départ des Soviétiques en 1989. La guerre civile perdurerait durant des années avec des conséquences génocidaires pour les minorités alaouites, chrétiennes, druzes, etc. Pour elles, " la valise ou le cercueil " serait vraiment d’actualité. Les seuls qui devraient plus ou moins tirer leur épingle du jeu seraient les Kurdes dans la mesure où l’on continuerait à les soutenir car ils ont beaucoup d’adversaires. De plus, ils ne forment pas vraiment un bloc uni ce qui peut compliquer la donne.

Bachar el-Assad peut aussi avoir la bonne idée de se retirer puisque l’on semble faire une fixation sur sa personne qui, certes, est très peu recommandable. Je pense qu’il aurait le choix entre Téhéran et la Crimée qui est plus gaie en été. Mais, étant donnée la pression actuelle exercée par le monde occidental emmené par les néoconservateurs qui ne rêvent que d’en découdre, en réaction Moscou et Téhéran ne vont pas pousser le président syrien à cette extrémité, du moins pour l’instant. Toutefois, à terme, cette solution est envisageable mais il sera alors remplacé par quelqu’un de son propre camp (des noms de généraux circulent déjà).