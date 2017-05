Le renouveau, c'est maintenant : et si Emmanuel Macron ne devait réussir que 4 réformes essentielles dans l'intérêt de la France, lesquelles seraient-elles ?

Atlantico : Quel est, selon vous, l'objectif essentiel que devrait réaliser Emmanuel Macron dans l'intérêt de la France, en matière...

1/ D'économie ?

Jean-Paul Betbèze : Réponse spontanée : renforcer le dialogue social pour permettre aux PME et aux start ups de remonter la double pente de la rentabilité et de l’emploi. Mais il faut savoir si Emmanuel Macron veut être réélu (bien sûr pour servir l’intérêt de la France) ! La question n’est pas perverse mais rend compte d’un double horizon temporel : celui du temps nécessaire aux réformes en France, long, celui du temps politique, court.

On le sait : ce qui freine le plus la croissance en France – dont le rebond est la mère de toutes les solutions –, c’est la rigidité du travail, notamment dans les PME. Mais rendre le travail plus souple, ce n’est pas faciliter le licenciement, c’est surtout faciliter l’adaptation des emplois aux évolutions de la demande, renforcer l’apprentissage, la formation et la négociation en entreprise.

C’est donc élargir ce que permet l’article 8 de la loi El Khomri, en permettant de dialoguer plus, sachant que le Smic et la durée maximale du temps de travail ne peuvent être modifiés. Déjà, certains partis politiques et syndicats fourbissent leurs armes. On comprend qu’il faudra expliquer aux électeurs, aux députés, aux salariés et… aux patrons, ce que ceci veut dire. Il faudra dialoguer, être courageux et attendre les effets des décisions. D’où l’idée de commencer au plus tôt, par les ordonnances.

Pourquoi 5 ans, voire 10 ? Parce que les politiques français n’oublient pas l’exemple allemand : une flexibilité obtenue de façon violente par le chancelier Schröder entre 2002 en 2005. Elle fait repartir l’économie allemande, mais sous la responsabilité d’Angela Merkel. Réformer économiquement l’entreprise pour en profiter politiquement : les deux quinquennats se jouent dans les deux mois qui viennent. Ce sera donc… chaud !

2/ De fiscalité ?

Philippe Crevel : La France vit, depuis des décennies, au rythme des augmentations d’impôt et des rafistolages fiscaux. Depuis l’introduction de la CSG, en 1991, sous Michel Rocard, aucune réforme de fond n’a été réellement conduite. Les modifications se sont ajustées au point de rendre illisibles certains impôts. Malgré les déclarations des gouvernements successifs, les niches fiscales se sont multipliées faisant de notre système de prélèvement un puits percé. Il a été demandé aux différents impôts tout à la fois de corriger les inégalités sociales, de soutenir le bâtiment, de favoriser la transition énergétique, d’inciter les épargnants de se diriger vers l’épargne longue tout en conservant leur épargne de précaution…. En ayant un grand nombre d’objectifs à attendre, notre système fiscal n’en atteint aucun. De plus, de nombreux prélèvements obligatoires sont hors d’âge. Cela concerne en premier lieu les impôts locaux qui reposent sur des valeurs locatives que l’administration tente de réviser depuis des années.

Du fait de leur augmentation, de leur complexité, les Français regimbent devant les impôts. La révolte des pigeons, des bonnets rouges ont été les symboles de ce refus de l’impôt au cours du mandat de François Hollande.

Eviter le délitement du consentement à l’impôt constitue sans nul doute un des objectifs majeurs auxquels doit s’assigner le nouveau président de la République. Evidemment, et cela n’est pas la mission la plus simple, il faudrait, sur 5 ans, revenir en matière de taux de prélèvements obligatoires dans la moyenne européenne, soit environ 40/42 %. Pour cela, une centaine de milliards d’euros d’économies devraient être réalisées.

La recherche d’une plus grande neutralité fiscale devrait être le fil rouge d’Emmanuel Macron. L’impôt sert, avant tout, à financer les dépenses publiques. Pour cela, le meilleur moyen, ce sont des prélèvements à assiette large avec des taux faibles. Les impôts doivent, autant que cela se peut, interférer le moins possible avec les décisions des acteurs économiques (entreprises ou ménages). Cette simplification sera un gage d’équité. Moins il y a de dispositifs dérogatoires, plus l’impôt est simple et compréhensible.

L’impôt se doit d’être moderne et efficace. La TVA, inventée par Maurice Lauré en 1954, correspondait parfaitement à la montée en puissance de la société de consommation. Aujourd’hui, le nouveau gouvernement devra réfléchir aux impôts de l’époque digitale.

Emmanuel Macron, en souhaitant instituer un prélèvement libératoire de 30 % sur tous les revenus du patrimoine, semble s’orienter vers une fiscalité plus neutre mais il faudra que ce projet ne soit pas dénaturé. De même, il souhaite amener le taux de l’impôt sur les sociétés à 25 %. C’est une bonne chose surtout si, en même temps, une harmonisation des assiettes est opérée au niveau européen. En avançant sur une individualisation de l’impôt sur le revenu, il nous rapprocherait également de nos partenaires et pourrait, à terme, remettre à plat cet impôt. François Hollande a voulu instituer le prélèvement à la source sans rien changer de l’architecture de l’IR quand il fallait commencer par cela avant de modifier les règles de perception. Le report d’une année de l’introduction de la retenue à la source par Emmanuel Macron devrait être accompagné d’une réforme de l’IR. Sur les impôts locaux, l’exonération de 80 % de la taxe d’habitation constitue une étape supplémentaire dans l’étatisation des finances locales. Cette logique est contreproductive et déresponsabilisante. Il faudrait mieux mettre son énergie dans la création d’impôts locaux modernes permettant une réelle péréquation entre les collectivités locales.

Diminution, simplification, neutralité, équité et modernité : à ces mots, il faut ajouter stabilité, ce dernier étant le plus dur à respecter. Les régimes fiscaux devraient être stabilisés, au moins pour des périodes de 5 ans, mais moins il y aura de dispositifs dérogatoires, moins il y aura besoin en permanence de les ajuster.