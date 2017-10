Renouveau : 59% des Français souhaitent une réforme en profondeur des institutions politiques françaises mais seuls 45% se disent favorables au vote des étrangers non-communautaires

Atlantico : Quels sont les grands enseignements de ce sondage ?

Erwan Lestrohan : C'est de montrer qu'il y a une soif de renouveau dans les institutions politiques qui persiste chez les Français. On aurait pu faire l'hypothèse que cette soif avait diminué depuis l'élection d'Emmanuel Macron dans un contexte d'intérêt des Français pour le renouvellement de la vie politique mais là ce que l'on voit c'est que la part de Français qui veut un renouvellement des institutions diminue très peu par rapport à ce qu'on mesurait en juin 2016. A l'époque 64% des Français souhaitaient un renouvèlement en profondeur des institutions et ce chiffre est à peine passé à 59% aujourd'hui.

On a donc encore une large majorité de Français qui souhaitent un renouvellement en profondeur des institutions et quand on regarde dans le détail les mesures qui pourraient participer au renouvellement des institutions et le positionnement des Français à l'égard de ces mesures, on peut poser deux constats. Le premier c'est que les mesures qui concourent à un renouvellement de la vie politique sont largement soutenues par les Français comme l'interdiction du cumul des mandats ou encore la réduction du nombre de parlementaires. Les mesures qui participent à une représentation plus fidèle de la société française dans les institutions comme la proportionnelle ou le vote obligatoire sont aussi très soutenues alors qu'on a des positions plus clivées en ce qui concerne des projets qui sont au-delà de ces considérations comme le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales et aussi la mise en place de liste transnationales aux élections européennes. Ces mesures sont moins soutenues car elles ne se situent pas dans leur besoin de représentation de la société française ni dans la volonté que le monde politique soit renouvelé. On est hors champ du renouvellement.

Dans le détail il y a des réponses qui diffèrent très fortement en fonction des affinités politiques des Français. Ce qui est intéressant c'est que c'est à l'image à la fois de la séquence politique récente, et aussi de la volonté de renouvellement. On voit que lorsque l'on propose le referendum de veto d'initiative citoyenne on a l'écho de la contestation de la loi travail 20116 et 2017 et les Français qui y sont les plus favorables sont les partisans de La France insoumise mais aussi du Front National, des populations les plus favorables à plus de protection des salariés et en faveur des entreprises.

En ce qui concerne la proportionnelle en fonction de si on se situe du côté des lésés (LFI/FN) ou alors des favorisés jusqu'alors par le scrutin majoritaire (Socialistes, Républicains) qui eux sont plutôt critique à l'égard de la possibilité d'introduire la proportionnelle.

Sur la question du vote obligatoire ce qu'on voit c'est que c'est moins une question de proximité politique que de participation. Quel que soit la proximité politique les gens y sont globalement favorables par contre en ce qui concerne les abstentionnistes du second tour les gens y sont très défavorables.