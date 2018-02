Rencontre avec Ivan Rioufol qui décrypte sans concession l’actualité internationale et refuse de se laisser intimider par les professionnels de la bien-pensance

Alexandre del Valle : Ivan Rioufol, en tant que journaliste chevronné et essayiste politiquement incorrect attaché plus que tout à la liberté d’expression, vous dénoncez la psychologie totalitaire de ceux que vous appelez "les délateurs décomplexés", qui cautionnent l’intolérance islamique sur laquelle, précisément, vous mettez en garde. Vous accusez même ces censeurs professionnels multiculturalistes d’être les "nouveaux collabos" qui rendent la presse perméable à l’islamisme radical. Apparemment, vous avez également été la cible d’autres journalistes comme Dominique Farrugia sur C8.

Comment expliquez-vous ces complaisances ou cette tentation néo-totalitaire de certains de vos « confrères » ou de nombre d’intellectuels ? Sont-ce là des exceptions ou la marque d’un phénomène plus global?

Ivan Rioufol : Aphatie est sans doute le summum dans la dérive la plus abjecte de la presse, puisque voici un journaliste célèbre qui réclame la censure d’un autre journaliste, en appuyant ceux qui voudraient en réalité que le blasphème soit reconnu comme un délit. Farrugia a répété sottement, pour sa part, cette dialectique assez répandue dans les rédactions et sur les plateaux des télévisions, qui voudrait que celui qui critique l’islam radical manifesterait en réalité un racisme anti-arabe comparable à l’antisémitisme des nazis. Le totalitarisme islamique, antisémite et sexiste, joue beaucoup de cette imposture victimaire permise par l’idéologie « antiraciste », qui présume innocentes les nouvelles minorités. Cette pensée fausse, si elle ne produit pas toujours la traitrise d’Aphatie ou les insultes de Farrugia, imprègne encore les médias paresseux et conformistes, dans une proportion qui me semble être majoritaire. Tant que la presse ne se sera pas délivrée de la chappe de plomb du politiquement correct, qui voit dans le musulman le damné de la terre et dans l’islam la religion des faibles, elle continuera à fermer les yeux sur la pensée totalitaire de l’islam politique, qui se joue de nos naïvetés et de nos somnolences. En fait, ceux qui jadis n’avaient rien voulu voir des dangers du communisme ou du nazisme ont fait des petits… Mais les faits sont têtus. L’islam politique est répulsif. Il faut soutenir les musulmans qui en sont conscients. Toute mon admiration va à ces femmes musulmanes qui se battent contre ce que les Aphatie et le Farrugia défendent en croyant tenir le beau rôle.

Dans votre dernier ouvrage, où vos n’épargnez par le président Emmanuel Macron, vous faites également souvent allusion à la "fausse démocratie », est-ce une tendance lourde dans l’ensemble du monde occidental et dans les démocraties libérales européennes?

Je soutien, dans La grande mascarade, que Macron n’a rien réglé de la crise démocratique qui l’a poussé au pouvoir dans le chaos politique que l’on sait. Alors qu’il a été élu sur le diagnostic de la fracture entre les élites et le peuple, il s’est empressé une fois au pouvoir de creuser encore davantage ce gouffre. La collaboration entre le pouvoir et la société civile s’est révélée être une arnaque : la présidence est devenue « jupitérienne » et jacobine, c’est-à-dire hors-sol et éloignée des gens, tandis que les élus de la société civile ont été vite réduits à des députés godillots au service de l’Elysée. En réalité, le rejet du « populisme », qui n’est autre que la défiance vis-à-vis du peuple, oblige à promouvoir une démocratie d’apparence. Cet entre-soi, que reproduit le macronisme en recyclant le vieux monde des technocrates et des financiers, n’a rien de révolutionnaire. C’est un retour en arrière, au contraire. C’est pourquoi je prédits l’échec de cette politique, beaucoup trop méprisante à l’égard de l’< ancien monde > qui n’entend pas disparaître. Macron ne comprend rien à son époque. Il va à rebours du sens de l’histoire. Celle-ci, partout en Europe et aux Etats-Unis, montre que les peuples oubliés désirent reprendre leur destin en main, et se protéger d’une mondialisation post-nationale que Macron trouve enchanteresse. Tout cela finira mal, si Macron persiste dans ses erreurs de jugement.