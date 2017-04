Rencontre annuelle de l'UOIF : le rapport sénatorial qu’il faut avoir lu pour comprendre les dangeureuses ambiguités du mouvement islamique

L'Union des organisations islamiques de France organise ce week-end son congrès annuel au Bourget. On dit que l’organisation qui défend depuis toujours l’islam politique, sinon l’islamisme versus Frères musulmans, entend jouer l’apaisement. Elle y officialisera ainsi un nouveau nom : "Musulmans de France". Un nom qui ne cache pas l’ambition de cette organisation, celle de se tailler un costume de parti unique des musulmans de France, tout en créant l’illusion de devenir fréquentable, à se défendre aujourd’hui de tout lien avec les Frères musulmans.

Son président, Amar Lasfar, se défend de vouloir ainsi redorer l'image dégradée de l'organisation, affirmant que « la constitution française est notre constitution, que le droit français est notre droit" (En quête de respectabilité, l'UOIF "joue l'apaisement", L’Express.fr,14/04/2017). S’interroger sur cette affirmation n’est-ce pas déjà céder à l’esprit de défaite face à la montée d’un communautarisme de plus en plus fermé, sous influence salafiste sinon de l’islam politique qui souffle dans le sens de la radicalisation, à quoi cette organisation est loin d’être étrangère.

L’UOIF, une organisation qui a banalisé les pires discours de l’islam salafiste et communautariste.

Comment laisser l’UOIF d’aujourd’hui prétendre n’avoir aucun lien avec la confrérie des Frères musulmans dont l’idéologie a été depuis sa création en 1983 la ligne directrice, rejetant les lois laïques de la République, invitant les pires prêcheurs de l’islamisme : du Syrien Mohamed Rateb Al-Nabulsi, du Marocain Abouzaïd Al-Mokri et du Saoudien Abdallah Salah Sana'an, au côté de l'islamologue suisse Tariq Ramadan et son frère Hani Ramadan qui vient d’être expulsé de France, parce que, selon le ministre de l’intérieur « faisant peser une menace grave sur l’ordre public sur le sol français (…) Les forces de l’ordre sont pleinement mobilisées et continueront de lutter sans relâche contre l’extrémisme et la radicalisation ». En septembre 2002, il avait fait scandale en défendant dans une tribune publiée dans Le Monde l’application de la charia et la lapidation des femmes adultères. Il avait ensuite été licencié de son poste d’enseignant de français par le gouvernement genevois pour propos « contraires aux valeurs démocratiques et aux objectifs de l’école publique ».Il faisait partie des invités lors du 31 è congrès de l’organisation en 2014, ce n’est pas si loin. La démographe Michèle Tribalat avait suivi son intervention retransmise en direct sur UOIF-tv. Elle expliquait au journal le Figaro (Choses entendues lors du 31ème congrès de l'UOIF,le Figaro, 23/04/2014) : « Malheureusement, l'antisémitisme a occupé une place de choix avec l'intervention de Hani Ramadan (le frère de Tariq), directeur du Centre islamique de Genève et présenté comme un «invité de marque» sous les applaudissements du public.