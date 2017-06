Remettre la France sur les rails : pourquoi ce que le Général de Gaulle a fait en 1958 n’est plus possible à l’identique en 2017

Atlantico : Après l'analogie du renouvellement des députés entre 2017 et 1958, Emmanuel Macron souhaite désormais faire "évaluer" les personnes dont la nomination dépend du gouvernement, ce qui, une nouvelle fois, tend à rapprocher l'action du Général de Gaulle en 1958 avec celle d'Emmanuel Macron. Pour autant, en quoi le pouvoir de l'administration a-t-il pu évoluer au cours de ces 60 dernières années ? En quoi la perte de contrôle due au processus de la mondialisation ou la montée en puissance des institutions européennes ont-elles pu participer à une perte de pouvoir réel de la part de l'Administration ?

Le renouvellement de 2017 peut-il réellement avoir le même impact que celui de 1958 ?

Jean-Marc Boyer : L’administration en 60 ans a vu la montée en charge des énarques tous azimuts. L’évaluation envisagée dépend des critères définis par les dirigeants (le Président, son Secrétaire général, le Premier ministre, tous 3 énarques). Si ces critères reproduisent les tropismes administratifs de dépenses publiques et de contraintes administratives, ce sera plutôt une aggravation qu’une amélioration.

L’Etat français a perdu du pouvoir parce qu’il n’y a plus de marge budgétaire. Nous sommes au taquet des 3% de Maastricht. Par exemple, les promesses électorales de LREM coûteraient en net 1% du PIB d’après Bercy, ce qui serait inacceptable par les instances européennes.

Sous le Général de Gaulle, structurer une administration dans un pays ruiné par la guerre faisait sens. Il s’agissait de moderniser avec un sens de l’intérêt général éprouvé (avec d’anciens résistants).

Aujourd’hui, la compétition mondiale commande au contraire moins de bureaucratie et moins de prélèvements obligatoires. Or, il s’agit aujourd’hui moins d’une modernisation qu’un renouvellement de personnes issues du même moule fiscalo-administré, qui a échoué depuis 40 ans en termes d’emploi et de croissance.

La moitié des membres des cabinets sortants tente de rester dans les nouveaux cabinets. Le renouvellement est plus marqué à l’Assemblée Nationale avec les CSP+ de LREM. On estime à près de 200 le renouvellement par « spoils system » (chasse aux sorcières). EM remercierait ainsi ses supporters en remplaçant les hauts dirigeants, renvoyés dans des inspections générales notamment.

Eric Verhaeghe : Il me semble que les problématiques des deux époques sont très différentes. En 1958, l'économie française est moins intégrée dans le système monde qu'aujourd'hui. L'enjeu est de constituer un état moderne, qui tourne le dos à la guerre, à la IVe République, et qui s'ouvre à la modernité. Sur ce point, Emmanuel Macron peut avoir la même perception aujourd'hui, à ceci près que par ses engagements communautaires la France est obligée de réduire la voilure de l'Etat, alors que sous De Gaulle l'ambiance était plutôt à l'expansion de l'action publique. En ce sens, les performances attendues sont très différentes selon les époques. En 1958, il fallait des bâtisseurs, des créateurs, des fondateurs. Aujourd'hui, il faut plutôt des ingénieurs de la transformation, des optimiseurs de processus, des gestionnaires de talent. Les compétences à identifier et promouvoir sont donc très différentes, très largement parce que nous finissons un cycle qui a vu les dépenses publiques passer le cap des 50% du PIB et se rapprocher dangereusement du plafond de 60%.