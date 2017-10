Remettre en cause le droit de propriété pour purger la dette publique : la proposition délirante de France Stratégie au gouvernement

Vous avez bien lu : France Stratégie tire un trait de plume sur le principe constitutionnel du droit de propriété et invente une nouvelle mouture de l'expropriation afin de pallier les carences de la gestion publique.

Car enfin, comment rester inerte lorsqu'on lit que cette mainmise sur le foncier (bâti et non bâti) dit résidentiel aurait pour fonction de purger une partie de la dette des Etats ?

Sans vergogne ni mesure du choc sociétal corrélé, les experts de France Stratégie déroulent un tapis rouge aux responsables de la dette publique et viennent faire les poches des propriétaires privés. C'est une mesure inique car elle repose sur un postulat archi-faux. Non 100% de la dette publique ne vient pas du financement des besoins de la Nation car une large part – clairement identifiée par la Cour des comptes – vient du " mismanagement " de la sphère publique que des personnes aussi différentes que Raymond Barre ou Henri Emmanuelli avaient identifié et avaient eu le courage de pointer du doigt.

La cigale publique vient piller les fourmis privées en ayant l'audace de se draper dans des grands principes alors même que des pans entiers de sa gestion sont perfectibles. J'ai, par exemple, eu l'occasion d'écrire sur les dérives de la fiscalité affectée et des taxes liées : pour 112 milliards. (https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-163771-une-piste-credible-pour-reduire-la-depense-publique-2050193.php)

Un autre lourd exemple ? La réforme constitutionnelle de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy a modifié l'article 24 de la Constitution en son premier alinéa en disposant que le Parlement " évalue les politiques publiques ". Cet article n'a jamais débouché sur des mesures opérationnelles visant à assurer un contrôle crédible du Parlement. Voir, à ce sujet, mes échanges publics avec la députée Karine Berger.

L'ancien gouverneur de la Banque de France et ancien directeur général du FMI, Jacques de Larosière, ne cesse d'appeler à une rigueur dans la gestion des deniers publics. Le premier président Didier Migaud, les parlementaires Boris Vallaud, Aymeric de Montgolfier et bien entendu Charles de Courson n'ont cessé de faire de même. Quand on pense que le quinquennat de François Hollande a vu la dette explicite s'accroître de 364 milliards et la dette hors-bilan de 800 milliards, (la dette hors-bilan : http://www.atlantico.fr/decryptage/4000-milliards-comment-dette-hors-bilan-sert-discret-placard-financier-aux-engagements-etat-jean-yves-archer-3163769.html) on se dit que l'esprit fécond du Commissariat au Plan est défunt et s'est fait absorber par des penseurs qui n'écoutent , en vérité, qu'eux-mêmes. Ils ont quitté l'esprit pionnier et sont mus par l'idéologie.

Alors glissons une formule : Paul-Félix Armand-Delille était un brillant chercheur dont les travaux agronomiques mal contrôlés ont fini par introduire la myxomatose en France et par décimer la population de lièvres et de lapins.