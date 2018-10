Remaniement, le vrai enseignement : Emmanuel Macron confie l’Etat et l’Etat profond au PS

Le cas de ce parent qui nourrissait ses enfants à base de gâteaux et de soda rappelle quels effets dévastateurs peut avoir la malbouffe.

A l'occasion du comité interministériel du Handicap, la secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel a annoncé l'intention du gouvernement d'ouvrir le droit de vote et le droit au mariage aux personnes handicapées sous tutelle.

Par le biais d’associations, et grâce à l’arrogance folle d’apprentis sorciers qui pensent pouvoir la manipuler à leur profit, la pensée décoloniale progresse partout.

La campagne des élections de mi-mandat aux Etats-Unis est marquée par une vague d'envois de colis piégés et un climat de violence et de terreur. Nul ne sait si les Démocrates ou les Républicains seront les grands vainqueurs...

Le chômage a augmenté de 0,3% au troisième trimestre 2018. La plus forte augmentation est celle du chômage de longue durée, +1,1% sur le trimestre, et +6,4% sur un an.