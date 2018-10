Remaniement réussi ou pas : ces 5 dossiers brûlants qui demanderont beaucoup plus qu’un changement de ministre pour être traités

Atlantico : Depuis plus d'une semaine, Emmanuel Macron et le gouvernement ont été aspiré par la problématique de la démission de Gérard Collomb et des discussions relatives au remaniement ministériel. Si le casting et les équilibres politiques ont leur importance, en quoi les sujets suivants mériteraient une attention tout aussi importante ?

1 - L'immigration

Arnaud Lachaize : Toutes les enquêtes d'opinion montrent que l'immigration est l'un des sujets majeurs de préoccupation des Français, sans doute bien davantage que les discussions autour d'un remaniement gouvernemental... L'immigration est l'un des grands sujets stratégiques du moment. Les Français, voire les Européens en général, ont parfaitement conscience que les capacités d'accueil de leur pays sont limitées: sur le plan de l'emploi, du logement, des services éducatifs et sociaux. L'immigration doit être maîtrisée pour éviter d'aggraver l'exclusion, la pauvreté et le chaos, voire à terme le risque de déstabilisation.

Un pays qui compte 6 millions de personnes privées d'emplois, 9 millions de pauvres et des millions de personnes mal logées ou sans logis, un niveau de dépenses sociales record et une dette pubblique égale à son PIB, ne peut pas se permettre de recevoir un nombre indéfini de personnes venus des pays les plus démunis. A terme, avec une Afrique dont la population aura plus que doublé en 2050, il est impératif de définir des règles claires sur les mouvements de personnes et de les faire respecter. Il est donc vital pour tout gouvernement de montrer qu'il a conscience des enjeux et de faire la preuve de sa capacité à contrôler les frontières. Aujourd'hui, aucun gouvernement européen responsable, ne peut plus fermer les yeux sur le sujet. A terme, c'est l'unité de l'Europe qui est en jeu. On voit comment la crise migratoire de 2015 et 2016 a gravement ébranlé l'Union européenne: Brexit, Italie, Hongrie, Pologne. Il est dramatique de constater à quel point les rapports entre deux nations amies, la France et l'Italie, se sont gravement détériorée en raison d'un désaccord de fond sur le sujet. La montée du phénomène qualifié de "populisme" est avant tout une réaction des peuples au sentiment de démission des politiques sur cette question. Mais sans doute n'est-ce là qu'un début. En l'absence de politique crédible et de résultats sur le sujet, il est vraisemblable que d'autres pays suivront le mouvement et basculeront à leur tour, d'une manière ou d'une autre, y compris l'Allemagne et la France. Apporter des réponses aux préoccupations des nations sur l'immigration, est vital pour préserver ou reconstruire l'unité du continent européen et ses valeurs de solidarité et de démocratie.

2 - Les dérives du communautarisme

Guylain Chevrier : Si on en croit Gérard Collomb, lors de son discours de passation de pouvoir à Edouard Philippe, il y a urgence au regard de quartiers qui aujourd’hui en France échappent à la loi de la République. Un message passé depuis à la trappe, un non-événement. L’ex-ministre de l’intérieur y est pourtant allé d’une sorte de cri d’alarme : « c'est plutôt la loi du plus fort qui s’impose (dans ces quartiers), (celle) des narco-trafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République ». Selon lui, « La situation s'est très dégradée » dans certains territoires, listant : « Les quartiers Nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran... » Pour conclure : « On vit côte à côte, je crains que demain on ne vive face à face. Nous sommes en face de problèmes immenses. » Parlant de l’accueil des migrants, il est sorti de sa réserve pour estimer « que si ces derniers étaient logés dans les quartiers à problèmes, la situation deviendrait d'autant plus « ingérable ». Il est vrai qu’ils sont nombreux à venir de pays musulmans où la règle religieuse fait loi, risquant de contribuer à la ghettoïsation religieuse, mais aussi à la paupérisation qui en est l’un des terreaux. Une situation on ne peut plus favorable au communautarisme, là où se mélangent fréquemment délinquance et islamisme. Interrogé par RT France, le porte-parole de l'Union des policiers nationaux indépendants (UPNI), une association de policiers, a exprimé tout son désarroi. « On sait très bien que les mafieux achètent la paix sociale en payant les responsables religieux musulmans, puisque leurs trafics se concentrent parfois autour des mosquées, alors que le trafic de drogue n'est pas du tout bien vu dans l'islam. Tout le monde ferme les yeux contre de l'argent. Le plus petit réseau brasse au moins 8 000 euros par jour…» Un état de la situation qui devrait être au centre des préoccupations du gouvernement, mais cela ne parait toujours pas être le cas. Mi-septembre, de façon quasi simultanée aux "assises territoriales de l'islam de France" organisées dans chaque département sous l'égide des préfets, un nouveau rapport de l’Institut Montaigne nous alerte sur la dégradation de l’islam de France. Hakim El Karoui qui en est l’auteur y souligne "la progression de l'idéologie islamiste chez les musulmans. Les salafistes "gagnent du terrain à l'intérieur de la communauté", surtout chez "les jeunes moins de 35 ans", qui prônent une application littérale du Coran, de la charia, et s’opposent à toute adaptation. Il s’agirait selon lui d’un « monopole intellectuel ». Ce n’est pas la proposition de renforcer l’arabe à l’école, en arguant vouloir éviter qu’il soit enseigné dans les mosquées, qui réglera quoi que ce soit à cela, alors que depuis des années on n’a cessé de renforcer l’enseignement du fait religieux à l’école en pensant à tort contrer le communautarisme. On a surtout créé une confusion irréparable, en mettant ainsi en porte-à-faux l’enseignement des principes de notre République laïque. Différents faits viennent confirmer cette tendance vers un islam plus radical, qui inquiète à présent l’Education nationale. Europe 11 révèle le contenu d’une note ultra-confidentielle des services de renseignement sur les signalements de cas de communautarisme musulman dans les établissements scolaires. Dans le Nord de la France, des élèves refusent d'avoir cours dans des classes comportant du mobilier rouge, jugé "haram", c'est-à-dire interdit par le Coran. D’autres refusent de dessiner des représentations humaines, un interdit religieux jusque-là ignoré qui émerge à présent de façon inquiétante. Encore d’autres, qui se bouchent les oreilles quand on passe de la musique en classe, et de jeunes garçons qui refusent de donner la main à une petite fille. A Troyes, ce sont des élèves de 6ème qui ne veulent pas aller à la piscine avec leur classe de peur de "boire la tasse et de casser leur jeûne" ou encore, dans les Bouches-du-Rhône, qui refusent de déjeuner à côté de ceux qui mangent du porc. Des élèves de confession musulmane sont aussi stigmatisés voire insultés par d'autres élèves de même confession, parce qu'ils mangent de la nourriture ordinaire (non halal) à la cantine. En Haute-Savoie, certaines écoles n'organisent plus de séjours en classes de neige en raison des revendications alimentaires religieuses, parce c'est devenu "ingérable", selon elles. A Mulhouse, une élève de primaire (CM1/CM2) est rentrée d'un cours de sport en état de déshydratation, au bord du malaise tout en refusant de boire de l'eau, pour cause de ramadan. Malgré le caractère d'urgence, le père a refusé d'autoriser la directrice à faire boire sa fille sans en référer à l'imam. Dans un collège de Saint-Denis, lors d'un voyage scolaire, sur une cinquantaine d'élèves, 35 d'entre eux ont refusé de manger la cuisse de poulet proposée au dîner, parce que ce n'était pas halal. Il a fallu les jeter. Dans le quartier de Lille Sud, des mamans d'élèves ont été surprises en train de distribuer des tracts devant l'école élémentaire pour réclamer la séparation des garçons et des filles dans l'école "au nom du Coran". On peut voir combien ce gouvernement a matière à travailler sur ce thème, en prenant toute la mesure des dangers que cette situation fait courir à notre cohésion sociale et à la liberté de nos concitoyens.