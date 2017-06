"Les Religions, la Parole et la Violence" : le choc des mots, le poids des médiocrités

LIVRE

Les Religions, la Parole et la Violence

de Claude Hagège

Ed. Odile Jacob

237 pages

RECOMMANDATION : EN PRIORITE

THEME

Pourquoi cette espèce de besoin fondamental de l’homme de croire en des Dieux ? L’angoisse face à la mort, le questionnement face à l’inexpliqué, de multiples raisons sont trouvées.

Mais pourquoi ces religions, qui a priori seraient conçues pour générer l’harmonie et l’amour, ont-elles, notamment en ce qui concerne les religions révélées, provoqué tant de conflits et répandu tant de violences et de sang?

Depuis toujours cette question taraudait Claude Hagège. Il a décidé d’y répondre par un livre assez exceptionnel.

POINTS FORTS

1 – Ce qui est magnifique avec les auteurs intelligents à l’extrême, comme c’est le cas de Claude Hagège, c’est qu’il nous entraîne dans une vaste « chevauchée personnelle de vive allure à travers le champ des religions depuis longtemps labouré », selon le prisme où il excelle, à savoir le langage.

Même si cet ouvrage plonge dans la complexité des religions avec une érudition exceptionnelle, il est exposé avec une clarté remarquable et permet d’accéder d’une manière globale à l’ensemble des religions humaines, en les replaçant dans leur contexte historique.

2- La partie qu’il consacre au judaïsme est particulièrement passionnante. Le linguiste qu’il est, avec sa maîtrise de l’hébreu, nous permet d’aborder des aspects tout à fait intéressants lorsque Dieu se parle et quand Moïse parle…. Notons que la révélation est faite, dans ce cas, directement par Dieu. Même si nous parlons toujours des «saintes écritures» il est essentiel de se souvenir que la tradition orale perdura longtemps avant leur transcription. Particularisme de la judéité, avec « la rage de survivre et de transmettre » qui fait que les Juifs n’ont pas changé depuis l’aube de la révélation divine. Ils sont passés de la Religion du temple, à la religion du livre, la Torah, dont la connaissance approfondie leur donne le pouvoir d’assurer leur survie.

3 – J’ai aimé la convergence qu’il constate avec ces mystérieux rendez-vous du temps – il parle de coïncidence-, quand, autour du 5ème siècle avant Jésus-Christ, coexistent l’établissement du second temple de Jérusalem avec la transcription de la Bible, le miracle grec avec Socrate, Platon, Eschyle, et la démocratie d’Athènes. Cette même période est aussi celle de Confucius et de Bouddha.

4- Pour Claude Hagège, les Evangiles sont avant tout des apologies et non des rapports historiques. Il préfère se référer aux historiens romains de la période pour établir le peu de choses que l’on sache effectivement sur Jésus. Pour lui, le christianisme, qui reprend pour l’essentiel les fondamentaux de l’ancien testament, « est difficile et pourtant universel ».