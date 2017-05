Malgré la défaite : la droite saura-t-elle exploiter ce capital politique inattendu qu'elle est en train de retrouver sur le papier ?

Bruno Cautrès : Il faut tout d’abord remarquer que le sondage Harris interactive montre une très importante différence entre la perception de la performance d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen lors de leur débat du 3 mai. Si une majorité de ceux qui ont au moins entendu parler du débat ne semble convaincue ni par Marine Le Pen, ni par Emmanuel Macron, dans le cas de la présidente du Front national ce sont 55% qui déclarent de pas avoir été du tout convaincus tandis que ce n’est le cas que de 36% dans le cas du leader de « En Marche ! ». Les deux candidats ne sont donc pas renvoyés dos à dos par l’électorat et c’est principalement Marine Le Pen qui est jugée peu convaincante. La situation crée par la tonalité du débat, l’image d’agressivité et de dossiers économiques mal maitrisés que Marine Le Pen a donné donne sans doute une bouffée d’oxygène pour la droite et les Républicains, très marqués par la non-qualification au second tour de François Fillon.

Marine Le Pen a voulu incarner l’opposition la plus frontale à Emmanuel Macron pour prolonger ses arguments anti-système et s’installer dans la position de « leader de l’opposition ». Sa posture d’agressivité verbale face à Emmanuel Macron a sans doute compromis sa capacité à incarner ce rôle. Mais la droite verra son sort fixé au moment des élections législatives et rien n’indique pour le moment qu’elle dispose dans l’électorat des ressorts de son rebond dans l’immédiat. La bataille pour le leadership de l’opposition, en cas de victoire d’Emmanuel Macron, commencera très vite

De la même façon, et même en prenant en compte qu'Emmanuel Macron a remporté le débat aux yeux des téléspectateurs, en quoi le faible niveau de conviction, et d'adhésion, au mouvement En Marche, pourrait également profiter au parti des Républicains ?

Là encore, la situation est plus complexe dans l’opinion. Dans les enquêtes d’opinion réalisées avant le débat du second tour, la dimension d’adhésion était moins forte pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen, un phénomène qui s’explique par le fait que l’électorat du FN existe depuis plus longtemps, qu’il est très soudé autour de sa candidate. Le débat a changé un peu les choses car l’image d’Emmanuel Macron en est sortie renforcée. Pour les Républicains, transformer la situation inédite dans laquelle nous sommes en situation plus positive qu’après l’élimination de François Fillon est à la fois un vrai enjeu et une vraie difficulté.