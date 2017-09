Réformes en pagaille : le plan de transformation de la France esquissé par le gouvernement est-il en ligne avec les attentes prioritaires des électeurs d'Emmanuel Macron ?

Atlantico : Entre ces​ valeurs​ prioritaires​ de l'électorat LREM, et​ le​ fort accent économique​ donné à ce début de quinquennat, ne peut on pas dire qu​'Emmanuel Macron fait débuté son action à rebours des priorités de ces sympathisants ? N'existe t il pas un risque d'effritement de la base LREM découlant de cette inversion de priorités ?

Bruno Cautrès : Pour répondre à cette première question, comme aux suivantes, il faut tout d’abord partir d’une donnée fondamentale de cette élection et de la politique en France depuis une vingtaine d’année : la co-existence de deux clivages politiques, le traditionnel clivage gauche/droite et le clivage sur les questions de société, en particulier les questions de tolérance culturelle et d’ouverture de la France sur l’Europe et le monde global. Ce second clivage a été identifié très tôt, au début des années 1990, par les recherches faites au CEVIPOF : à l’époque nous parlions du clivage « ouvert/fermé » qui s’est ensuite transformé en clivage entre les « gagnants » et les « perdants » de la mondialisation.

Si le premier clivage repose essentiellement sur les conflits d’intérêts socio-économiques, le second repose sur des conflits de valeurs. On a vu au cours des vingt dernières années ces deux clivages progressivement se mêler : par exemple, l’électorat de gauche est devenu autant favorable à l’Etat providence qu’à la tolérance culturelle. L’électorat d’Emmanuel Macron en 2017 n’est pas sans lien avec toutes ces questions ; il s’est structuré sur ces deux dimensions : à la fois très opposé à la vision d’une France « fermée » et favorable à une économie plus flexible et à moins de dépenses publiques. Les deux faces du « en même temps » sont bien là : mais la soudure n’est pas forcément faite car ce ne sont pas nécessairement les mêmes électeurs qui sont « en même temps » libéraux économiquement et culturellement. En partie, l’électorat d’Emmanuel Macron est composé d’électeurs de centre-gauche (beaucoup d’anciens électeurs Hollande de 2012) et d’électeurs de centre-droit. Il est donc assez probable que si les politiques publiques économiques du gouvernement tirent trop dans le sens de politiques économiques « libérales » remettant en cause des symboles auxquels des électeurs de gauche, même modérément de gauche, sont attachés (rôle de l’Etat dans la lutte contre les injustices), Emmanuel Macron risque de progressivement les perdre en route.

Jean Petaux : Malgré toute l’impatience qui règne et le désir impérieux que l’on peut avoir d’évaluer les premiers mois du quinquennat Macron, la rigueur du raisonnement oblige à convenir qu’il est nettement trop tôt pour porter une appréciation fondée et étayée qui jugerait les 150 premiers jours du nouveau locataire de l’Elysée et toutes celles et ceux, à Matignon, à l’Assemblée ou ailleurs qui le soutiennent. Ce qui est frappant dans les chiffres du sondage et dans l’étude conduite par Luc Rouban pour le CEVIPOF c’est que les électeurs LREM sont assez proches, dans leurs réponses, de la moyenne de l’échantillon représentatif constitué. Le cas le plus flagrant concerne les fonctionnaires et la réduction éventuelle de leur nombre : 38% des Français approuvent ce projet et 37% des électeurs LREM. C’est, en tout état de cause, le « groupe » qui adhère le moins à cette idée qui a pour vertu de mettre en transes – orgasmiques – (en « expectase » pour parler comme la Grande Sainte-Thérèse) une partie non-négligeable des lecteurs d’Atlantico et la quasi-totalité des distingués contributeurs… Quand 71% des « fidèles LR » approuvent cette proposition, seuls , on l’a vu, 38% de l’ensemble des Français acquiescent. Vous avez raison de souligner dans votre introduction que le clivage est net entre adhérents ou sympathisants (moins quand ils sont « intermittents du soutien ») LR et ceux qui soutiennent La République en Marche. Il n’y a pas de risque de « discordance » entre le gouvernement et les électeurs LREM au vu des chiffres que vous présentez. A tout le moins commence à poindre une impatience sans doute et surtout une interrogation sur le « sens global » de tout ce qui est fait. Ce que vous pointez c’est la situation propre à tout gouvernement nouvellement élu dans les démocraties modernes : que font-ils ? s’occupent-ils de MOI ? Que vais-JE y gagner ? Qu’est-ce que J’AI déjà perdu depuis qu’ils sont là ? C’est le triomphe du « MOI JE ». Le couronnement du « tout à l’égo démocratique » pour reprendre la jolie phrase de Régis Debray.

C’est là un principe d’individuation des sociétés qui rend très difficile l’exercice du gouvernement. Dans « Le Nouveau Monde » (janvier 2017) Marcel Gauchet met en cause l’hyper-libéralisme qui n’a fait qu’engendrer une société de l’individu où les revendications ne sont désormais pas agrégables entre elles puisque ce que l’un va obtenir l’autre non seulement ne va pas le mettre en avant mais il n’en veut peut-être pas du tout… D’une certaine façon s’explique ainsi la fonte comme neige au soleil des « cotes de popularités » des gouvernants, du PR au PM en passant par le parti très largement majoritaire à l’Assemblée, LREM.