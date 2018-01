Réforme de la zone euro : un vent d’espoir ?

Ce programme manifeste une volonté de réunification de l’Union autour de la zone euro. Les responsables européens devraient maintenant s’en saisir avec détermination. L’accord franco-allemand attendu au printemps sur ce point sera capital.

Sur fond de Brexit, la reprise est inégale et les réformes de l’euro restent inachevées.

Le Brexit constitue une opportunité. Le départ du Royaume-Uni modifie en profondeur les équilibres internes de l’Union. Les trois-quarts de la population de l’Union et 86% de sa production sont désormais dans la zone euro.

L’Angleterre a par ailleurs longtemps entretenu un flou déstabilisateur sur la construction européenne. En refermant la porte d’une Europe à deux vitesses, le Brexit ouvre celle d’un recentrage de l’Union.

En nette reprise, les économies de la zone euro restent pourtant affaiblies et divergentes. La zone euro reste en effet marquée par la lourde chute de l’investissement. La France se situe au milieu de deux pôles, au Nord et au Sud, fortement divergents quant à la production, au chômage et à la dette publique. Condition de la stabilité de l’euro, la convergence des économies reste à réaliser.

Les réformes de la zone euro doivent être achevées. Entrepris sous la pression de la crise, en 2010, un intense travail législatif a redéfini l’ensemble des outils économiques de la zone euro. Pourtant, le « Rapport des Cinq Présidents » de l’Union de 2015 souligne l’urgence de renforcer la gouvernance économique, pilier fragile de l’euro.

Le « paquet » de la Commission pour l’achèvement de l’euro comprend les points suivants.

La création du Fonds monétaire européen. Établi en 2012 par un traité intergouvernemental, le Mécanisme européen de stabilité (MES), arme anticrise de la zone euro, serait transformé en Fonds monétaire européen (FME) et intégré au droit de l’Union. Filet de sécurité pour l’Union bancaire, il interviendrait dans le futur budget de la zone euro, qualifié de Mécanisme de stabilisation, pour protéger les investissements des États membres.

L’instauration d’un Ministre de l’économie et des finances. Cette fonction de Ministre serait créée par une simple fusion des fonctions de Vice-président de la Commission en charge de l’euro et de Président de l’Eurogroupe. Doté ainsi de moyens exécutifs, ce Ministre serait le coordinateur unique de fonctions multiples. Il présiderait le FME et ainsi le budget de la zone euro. Il serait la voix unique de l’euro sur les plans européen et mondial.

Enfin, l’Union bancaire, bien avancée depuis 2012, devrait être achevée avec un programme de réduction des risques et un système européen de garantie des dépôts. L’accès au MES/FME et à l’Union bancaire est ouvert à tous les pays non euro. La perspective clairement dessinée est celle de l’adhésion de tous les pays de l’Union à la zone euro (À l’exception du Danemark, en raison de sa clause d’exemption (opt-out) de l’UEM).