Réforme de la SNCF : ces doutes dans la tête compliquée des Français

Les récentes enquêtes d’opinion semblent montrer que l’opinion publique est majoritairement en faveur du projet de réforme de la SNCF, mais deux éléments nuancent ce constat : d’une part, ce soutien n’est pas écrasant puisqu’il est de l’ordre de 6 Français sur 10, un niveau finalement pas si fort que cela pour une réforme que le gouvernement motive par la dette de l’entreprise et la dégradation du service qu’elle propose aux usagers; d’autre part, l’opinion manifeste dans le même temps des signes de compréhension vis-à-vis des grévistes même si cette compréhension sera mise à rude épreuve par la durée des grèves

Si tous les analystes s’accordent sur l’idée que le printemps 2018 n’est pas l’hiver 1995 (Emmanuel Macron n’étant pas en porte-à-faux avec le message de sa campagne contrairement à Jacques Chirac en 1995) et moins encore le printemps 1968, on peut néanmoins observer trois éléments potentiellement problématiques pour l’exécutif : tout d’abord, le train des réformes semble aujourd’hui bien chargé (trop chargé ?) ; ensuite, les passagers à bord commencent à discuter de la vitesse du train et des raisons d’être monté à bord avec moins d’enthousiasme et plus de divergences d’opinions ; enfin, plusieurs convois semblent hésiter sur la convergence de leur destination finale.

Ces opinions divergentes se retrouvent bien dans les discussions de la communauté POP by BVA.

La tonalité et le contenu des opinions exprimées rappellent les grands ressorts des argumentaires d’opinion dans les situations de conflits d’interprétation. Ainsi, le registre fataliste et désabusé est utilisé par plusieurs membres de la communauté, comme le résume l’un des membres à propos des différentes mobilisations : « sauf à s'aveugler, la mondialisation durera (…) et donc les adaptations seront nécessaires ».

Ou alors le registre de la dénonciation des syndicats soupçonnés de jouer contre l’intérêt du pays : un membre de la communauté parle des « habitués des manifs », un autre déclare que la «CGT a été et restera toujours limitée dans ses réflexions, elle ne comprend que les manifestations au lieu de construire l'avenir des Français avec le gouvernement ».

Enfin, le registre de la dénonciation du gouvernement qui brade le service public : « la grève, les blocus, les gels d'activités sont des bons moyens de négociations (…) je soutiens les grévistes et même si cela va m'occasionner quelques dérangements (…) sans services publics ont fait quoi ? » nous dit une membre de la communauté.

D’autres dénoncent un gouvernement qui veut « diviser pour mieux régner » et laissent ainsi éclater leur colère : « comme pour La Poste, France Télécom, EDF/GDF, l’Etat sabote ces établissements pour monter les clients contre ces mêmes établissements, ce qui a pour effet de remonter la population contre ces fonctionnaires pour mieux l'offrir au privé qui va licencier, augmenter les prix et gaver ses actionnaires ! ».