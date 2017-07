Réforme du marché du travail : le sondage qui montre que les Français sont des libéraux qui s'ignorent de moins en moins ?

Tout d'abord quel constat général vous inspire ce sondage ?

Jérôme Fourquet : Nous avons fait trois constats. Ce qu'on observe d'abord, c'est qu'on a une adhésion de l'opinion qui est plus ou moins forte en fonction des directions testées dans le sondage. Le second constat, c'est que même sur les relations les plus conflictuelles et problématiques on a aujourd'hui une majorité absolue de Français qui seraient favorables.

Et troisième constat : on a des clivages qui sont assez marqués tant sociologiquement que politiquement. Politiquement c'est attendu, mais sociologiquement c'est intéressant avec une opposition qui met d'un côté les dirigeants d'entreprise, les indépendants et les retraités (qui ne sont plus concernés) et de l'autre des salariés plus réfractaires.

Si on reprend le premier point, on constate que ce qui fait le plus recette aujourd'hui, c'est l'idée qui entoure l'inversion de normes qui se traduit par la possibilité qui est laissée à une entreprise de négocier directement à son niveau avec ses salariés et donc à construire des accords qui seraient éventuellement dissonants par rapport aux accords qui prévalent dans la branche à laquelle les entreprises sont rattachées. A cela, 71% des Français seraient favorables. C'est même le cas de 67% des salariés. Petit bémol cependant : on remarque que c'est le sujet qui politiquement suscite le plus de débat, et sur lequel les Insoumis notamment insistent le plus fortement mais pour autant il y a une adhésion forte : il s'agit peut-être donc d'une adhésion sur un principe général ; et quand au cours des débats parlementaires on va prendre conscience que ces accords collectivement négociés collectivement dans les entreprises peuvent concerner des sujets sensibles comme la rémunération des heures supplémentaires, le nombre d'heures à faire ou la durée du temps de travail, peut-être que l'opinion sera moins favorable alors. Mais il y a un préjugé positif à une sorte de décentralisation sociale avec une part d'autonomie accrue laissée aux acteurs sociaux qui sont jugés comme les plus à même de voir ce qui est bon pour leur collectif de travail et qui sont les salariés et les dirigeants d'entreprise.

Comment expliquez-vous le décalage entre l'opinion plutôt négative que les Français ont eu de la loi travail et l'opinion positive envers les mesures pratiques défendues par celle-ci que montre ce sondage ?

Jérôme Fourquet : C'est un enjeu d'une bataille de communication. Rien que le nom qui va être donné à cette loi va être important. Va-t-on parler d'une réforme du code du Travail ou d'un « renforcement des protections et de l'autonomie » ? C'est une bataille sémantique qui va se jouer au sein de l'opinion. Pour les opposants, l'idée est que cette nouvelle loi est une Loi El Khomri XXL, qui va encore plus loin dans la dérégulation. L'écho de cette loi pourrait avoir un effet anxiogène. Alors qu'au regard des chiffres de notre sondage, on voit qu'un certain nombre de mesures (nous ne les avons pas toutes testées positivement) sont jugées au cas par cas positivement. Et ce même si entre le 72% qui concerne la possibilité de négocier au sein des entreprises et le 52% qui concerne le droit de chantier, on a quand même un écart qui est très profond (20 points de différence). D'ailleurs symboliquement, on passe sous la barre des 50% chez les salariés (48%) qui seraient les premiers concernés en ce qui concerne le droit de chantier. Un certain nombre de mesures peuvent être facilement perçues comme anxiogènes et pourront déteindre sur le jugement global que l'on va porter sur ce projet de réforme. Typiquement sur les mesures qui sont les plus susceptibles de faire sauter un certain nombre de protection dont bénéficie les salariés. Le contrat de santé, c'est la fin du CDI d'une certaine manière. On sent que cela se tend chez les salariés sur la fixation du montant des indemnités de prud'hommes en cas de litige.