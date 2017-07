Réforme du marché du travail : pourquoi les rapports de force les plus favorables aux travailleurs ne se trouvent pas dans les pays qui appliquent la vision de la France insoumise

Atlantico : Est-il juste de dire que le plein emploi protège d'avantage le salarié que le code du travail ?

Aurélien Véron : Après 40 ans de chômage de masse, qui peut nier que la croissance ininterrompue de notre Code du travail – 1 nouvelle page tous les trois jours – a contribué à inverser ce massacre social ? Au contraire, il l’a nourri. Mais les défenseurs les plus virulents de notre Code du travail ne seraient-ils pas les premiers bénéficiaires de ce chômage élevé ? Car après tout, qui sont leurs soutiens les plus indéfectibles ? Les chômeurs et les employés les moins qualifiés du secteur privé, ceux qui risquent le plus de se retrouver au chômage.

Leur manque de culture économique ne leur permet pas de comprendre qu’en relevant les murailles autour des emplois, ils en resteront encore plus durablement exclus.

Le Code du travail peut fixer quelques principes très généraux pour limiter certains abus d’employeurs indélicats, en particulier dans les moments difficiles où la précarité favorise les mauvaises pratiques. Mais il n’a jamais « protégé l’emploi ». Au contraire, il le rend plus fragile en le rendant imprévisible aux yeux de l’employeur averse au risque. Alors que la plupart des éléments contenus dans le Code du travail concernent les conditions de travail et devraient par conséquent être négociés au niveau de chaque entreprise entre partenaires sociaux intelligents et de bonne composition.

La confiance et la qualité des relations sociales au sein d’une entreprise découlent naturellement de l’espace consacré à ces négociations internes. La motivation des salariés et la culture d’entreprise en découlent directement. Si les Français sont si nombreux à aimer leur entreprise, faisons-leur confiance pour négocier de bons accords conformes à leurs attentes grâce à leurs représentants syndicaux… légitimes, c’est à dire choisis dès le 1er tour parmi des listes affiliées aux grandes centrales ou parmi des listes indépendantes souvent bien plus représentatives des salariés qui ne se retrouvent pas dans les filiales des grandes centrales syndicales, essentiellement au service de la fonction publique et non des entreprises privées.

Concrètement, comment le plein emploi protège-t-il le salarié ?

C’est une lapalissade de dire que le plein emploi protège le mieux le salarié. Un salarié n’est pas en position de force parce qu’il peut attaquer son employeur pour n’importe quel motif. Ce n’est pas la base d’un contrat respecté par les parties, par conséquent d’une relation saine et durable. En revanche, lorsqu’un employé sait que son employeur aura du mal à trouver un remplaçant s’il quitte l’entreprise, il sait qu’il dispose d’un avantage pour négocier leurs conditions de travail et de rémunération. Résultat, dans un univers où le chômage structurel a quasiment disparu, les entreprises qui traitent mal leurs forces vives se retrouvent en difficulté si elles ne sont suffisamment attractives dans un contexte où la demande de travail surpasse largement l’offre.