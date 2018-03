Réforme judiciaire : quand la symbolique du pouvoir laisse place à la banalisation de la Justice...

Il n'y a pas un président de la République plus sensible et attentif à la symbolique du pouvoir qu'Emmanuel Macron.

D'abord parce que face aux quinquennats précédents, il était facile de lui redonner une place éminente puisque ceux-ci l'avaient évacuée au bénéfice d'un prosaïsme sans allure.

Surtout, en raison du fait que le président de la République, dans sa réflexion sur la relation qu'il convenait d'entretenir avec les Français, avait naturellement mesuré l'importance des symboles, du rite, de la solennité et d'une attitude qui permettait à tous, même aux opposants, de s'identifier avec la représentation offerte.

Quelle terrible déception, alors, de constater que dans le domaine du régalien, à l'égard duquel Emmanuel Macron a manifesté pourtant un intérêt constant, la symbolique du pouvoir, dont on aurait pu espérer la contagion positive sur les institutions fondamentales pour la démocratie, a disparu malheureusement au profit d'une banalisation, d'une technocratie, d'une rationalisation prétendument inspirée par l'efficacité mais profondément perverse !

Ce ne sont pas les axes de la réforme de la Justice qui me désappointent. Au contraire les six mesures pour réduire les délais de la justice civile vont indéniablement dans le bon sens (Le Figaro).

Le préoccupant se rapporte à la Justice criminelle.

On projette la création du "tribunal criminel" qui composé seulement de magistrats jugera les crimes punis jusqu'à vingt ans tandis que les cours d'assises, avec leur jury populaire, demeureront compétentes pour les affaires les plus graves jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité comme les meurtres ou et les assassinats (Le Monde).

Je devine l'argumentation qui sera développée pour battre en brèche la dénonciation de cette dégradation, de cette dénaturation par le bas parce que la majesté tragique et populaire du haut devenait insupportable pour un régime qui veut bien de la symbolique pour la présidence mais l'exclut pour la société.

On pourra faire valoir tout ce qu'on voudra - rapidité et simplicité ? - mais il est clair que si on garde le peuple pour le jugement de certains crimes, on va allègrement s'en séparer pour l'appréciation d'autres transgressions comme par exemple les viols, les vols à main armée et les coups mortels au sujet desquels je perçois mal l'obligation de se priver des citoyens quand ils seraient nécessaires ailleurs.

Le fait que des dossiers criminels soient correctionnalisés, notamment des viols, ne justifie pas techniquement et judiciairement l'exclusion du jury populaire quand on les a considérés comme trop graves pour les faire échapper aux cours d'assises.

C'est le peuple dont on veut réduire la part, la mission, la présence parce qu'il est insupportable avec son désir de rigueur, sa conscience de la gravité des choses et son incroyable intuition collective pour donner à chaque crime, à chaque accusé le champ et la décision justes.