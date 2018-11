Réforme de l’assurance chômage : Emmanuel Macron prend le risque de tirer une balle dans le pied de ses électeurs

Atlantico : Les négociations relatives à la volonté de l’exécutif de faire des économies concernant l'assurance chômage (entre 3 et 3.9 milliards d'économie sur 3 ans) débutaient ce vendredi 9 novembre, entre syndicats et patronat. Que peut-on attendre de l'issue de ces négociations ?

Philippe Crevel : Le Président de la république s’est engagé durant la campagne électorale à réformer l’assurance chômage avec comme objectif de rendre cette couverture universelle. Les indépendants et les démissionnaires sont censés entrer dans le champ de la future assurance chômage. Le Gouvernement a par ailleurs décidé le financement de l’assurance chômage par l’impôt en lieu et place des cotisations sociales. Dans ce contexte et pour financer sa réforme, les pouvoirs publics ont demandé aux partenaires sociaux de trouver près de 4 milliards d’économie sur 3 ans.

Pour la première journée de la négociation qui doit se terminer en janvier, les syndicats ont fixé les limites à ne pas dépasser. Ils refusent ainsi d’ouvrir la question de la dégressivité des allocations et le dossier sensible des intermittents. Pour indiquer son hostilité, la CGT, de manière symbolique a déchiré la lettre de cadrage gouvernementale. La CFDT vent avancer sur la législation des contrats courts. Il est à souligner que Force Ouvrière est handicapée par la vacance du poste de secrétaire général.

Le MEDEF souhaite un accord pour diminuer le coût de l’assurance chômage quand la CPME demande à ce que ne soit pas institué de bonus/malus pour les entreprises qui licencient ou qui recourent à des contrats courts.

En début de discussion, il est assez logique que les positions ne soient pas conciliables. Les partenaires sociaux sont gênés par l’épée de Damoclès qui pèse sur eux avec la possibilité pour l’Etat de reprendre la main en cas d’échec de la négociation. Le système d’assurance chômage qui était jusqu’à maintenant paritaire est en train d’être étatisé. La capacité des partenaires sociaux a résisté à cette évolution est un des enjeux de cette négociation.

L'approche "budgétaire" dénoncée par les syndicats (plaçant le besoin de réaliser des économies comme objectif prioritaire) est-il adapté aux enjeux ?Quelle serait l'approche la plus satisfaisante en la matière, notamment pour obtenir de bons résultats en termes de coûts ?

D’un côté, le gouvernement veut rendre universel l’assurance chômage, de l’autre il veut en diminuer le coût. La conséquence est la transformation de notre système assurantiel en système d’assistance. Les allocations risquent d’être à terme réduites et déconnectées des revenus des bénéficiaires. L’idée que pour les cadres, les allocations soient dégressives ou qu’elles soient plafonnées à un niveau inférieur à celui actuellement en vigueur est avancée. Avec la fiscalisation, l’assurance chômage est devenue beveridgienne et a perdu son caractère bismarckien. Ainsi, de manière implicite, le concept de revenu minimal de subsistance prend la forme. Pour obtenir un niveau de couverture, il faudra passer par des assurances complémentaires chômage gérées soit au niveau des entreprises, soit à titre individuel.