Refonder la droite, refonder une véritable opposition

La période que l’on traverse actuellement est, à bien des égards, singulière et, il faut le reconnaître, déroutante. Singulière parce que personne ne pouvait imaginer qu’un homme encore inconnu des Français il y a trois ans parvienne à bouleverser à ce point le paysage politique en conquérant la magistrature suprême et en pulvérisant les deux grands partis de gouvernement. Déroutante parce que le positionnement de l’actuel gouvernement, centré sur le charisme personnel d’un homme et le refus du clivage droite / gauche laisse peu de place aux débats d’idées et donne donc peu de prise à toute forme d’opposition.

Nous sommes entrés dans l’ère de la post-idéologie qui consiste à fédérer les citoyens non plus sur un projet de société mais autour d’une personne, servie en l’occurrence par un indéniable talent politique, des premiers pas diplomatiques prometteurs, une communication qui se pare des oripeaux de la monarchie et un style hiératique qui correspond en tout point à l’esprit des institutions de la Ve République.

Cela revient à substituer la figure du chef comme principe de rassemblement, à l’inscription traditionnelle dans une filiation idéologique et politique. Une forme de bonapartisme dévoyé, mâtiné de progressisme high tech, où la figure du sauveur est remplacée par celle du manager.

En cela, Emmanuel Macron ne fait que tirer les conséquences de la déliquescence des deux grands partis de gouvernement qui ne reposaient plus sur un socle idéologique stable. Quoi de commun, en effet entre Benoît Hamon et Manuel Valls, ou entre Laurent Wauquiez et Alain Juppé ? L’élection d’Emmanuel Macron met fin à cette hypocrisie et constitue la revanche incontestable d’Alain Juppé sur les électeurs de la Primaire de droite comme celle de Manuel Valls sur ceux de la Belle alliance populaire.

Comment exister en face d’Emmanuel Macron ? C’est la question sur laquelle se brise la droite actuellement, laissant le monopole de l’opposition à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Sur le plan économique, on aurait pu croire à des mesures de bon sens, tant le quinquennat précédent fut catastrophique. Toutefois, les premiers signaux envoyés par Édouard Philippe sont négatifs. En effet, sous la pression de l’Allemagne, la France s’emprisonne dans le carcan de l’orthodoxie budgétaire et souhaite ramener le déficit public en-dessous de 3% du PIB dès 2017. Mais, il faut distinguer le déficit structurel lié à un poids trop important de la dépense publique dans le PIB, du déficit conjoncturel lié à une surfiscalisation des entreprises. Or, s’il est fondamental de s’attaquer au premier en réduisant le train de vie de l’État et en luttant contre la gabegie, ce n’est qu’en baissant la fiscalité que l’on diminuera le second et que l’on fera repartir la croissance.

Mais l’opposition au gouvernement actuel ne saurait se cantonner à l’économie ni à une quelconque mesure programmatique ; elle s’enracine d’abord, au plan métapolitique, dans une vision de l’homme et de la société. En effet, on peut, sans être prophète, affirmer qu’Emmanuel Macron, quelles que soient ses qualités, ne mettra pas fin au cycle de décomposition inexorable qui affecte notre pays. C’est d’ailleurs un mal qui touche tout l’Occident depuis que les démocraties libérales ont voulu s’affranchir de tout enracinement charnel dans une culture commune. Croyant qu’une société peut se réduire à un ensemble de règles juridiques abstraites, elles ont négligé ce besoin d’homogénéité culturelle qui hante le cœur de l’homme ; ce désir de partager avec ses semblables une culture et des mœurs communes. « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine » disait Simone Weil dans L’Enracinement. C’est cette patrie intérieure qui forme l’essence du bien commun, relie les hommes entre eux et leur permet de se comprendre, au-delà même des mots. C’est en cela que nous sommes un peuple, forgé dans la trame des siècles et régénéré par la succession des générations.