"Reflections Redux" : une expérience à partager avec passion

de Benjamin Millepied et Barbara Kruger

Studio des Acacias

30, rue des Acacias

75017 Paris

Tél. : 01 58 05 49 83

Lundi au samedi de 11h à 18h30.

Jusqu'au 27 octobre

S’agit-il d’une exposition au sens coutumier du terme ? Pas exactement. Plutôt d’une immersion sensitive dans l’univers croisé de la vidéo, des chorégraphies de Benjamin Millepied et de l’art visuel de Barbara Kruger.

POINTS FORTS

1) Tout d’abord, le lieu.

Le Studio des Acacias, trois étages tout blanc dans une rue commerçante du XVIIe arrondissement de Paris, pas très loin de l’Etoile. Salle de boxe dans les années 40, lieu de rencontre des yéyé dans les années 60, il devient un studio photo renommé, le Studio Carnot, qui accueille les très grands de la profession (Irving Penn, Richard Avedon, Guy Bourdin…) et abrite le Studio Harcourt de 1992 à 2002.

Repris par un passionné d’art contemporain depuis 2014, l’entrepreneur Paul-Emmanuel Reiffers, président du groupe Mazarine, une agence multi-services pour les grandes marques du luxe, il est aujourd’hui un lieu d’exposition, de rencontre et de dialogue entre des courants artistiques de nature différente.

2) Au rez-de-chaussée, tous en scène ! Les visiteurs pénètrent sur le dispositif scénique que l’artiste Barbara Kruger avait conçu pour le ballet « Reflections », chorégraphié par Benjamin Millepied en 2013. Au sol et sur les deux murs latéraux, on retrouve ses grands mots blancs inscrits sur un fond rouge cerise, la marque de son style : « Go », « Stay » et son slogan si joli « Think of me thinking of you ».

Tout au fond, une petite scène noire semble avoir été installée, mais ce n’est qu’une illusion troublante. Quatre extraits du ballet sont projetés en hologramme, grandeur nature. Les danseurs ou plutôt leurs fantômes répètent devant nous, à portée de main. L’expérience est à la fois poignante et stimulante. Comme si Benjamin Millepied tendait la main aux amateurs de danse et à ceux qui la méconnaissent, en leur disant à tous, généreusement, venez, approchez, pénétrez dans mon univers, entrez dans ma danse… Une telle invitation ne se refuse pas.