Un referendum au Kurdistan sous le feu croisé des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran

Atlantico : 5 millions de kurdes irakiens étaient appelés aux urnes ce lundi 25 septembre, afin de se prononcer sur l'indépendance du Kurdistan. Quels sont les enjeux régionaux de ce référendum ? Comment expliquer les divers positionnements des grands acteurs de la région, notamment dans un contexte de haute tension entre Téhéran et Washington ?

Emmanuel Dupuy : La tenue effective de ce référendum, lundi 25 septembre était redoutée, en effet, depuis son annonce en juin dernier, par de nombreux états, en premier lieu desquels l’Irak elle-même et les voisins limitrophes du Kurdistan irakien que sont la Turquie et l’Iran. Longtemps repoussé, ce référendum, voulu ardemment par le Président du Gouvernement du Kurdistan irakien (GRK) et Président du parti Parti Démocratique du Kurdistan (PDK), Massoud Barzani, semble ouvrir une période empreinte de profondes interrogations et annonciatrice d’une nouvelle phase d’instabilité.

Ce calendrier contraignant pour la Communauté internationale et le voisinage régional advient alors même que la lutte contre Daesh semblait montrer son efficacité, alors que les derniers bastions de l’EI semblent sur le point de tomber sous les coups de boutoir conjoints des peshmergas kurdes, des unité de mobilisation populaire (Al-Hachd al-Chaabi), de l’armée irakienne, appuyée par les forces spéciales de plusieurs pays occidentaux, engagées pleinement sur le terrain, comme est hélas venue le démontrer, le décès d’un membre du 13ème Régiment de Dragons Parachutiste.

Qu’adviendra t’il, en effet, dans les prochains jours, à l’issue du scrutin, qui devrait voir une large victoire du Oui ?

L’omni-puissant président du GRK a tenu a indiquer que le vote - dont l’issue laisse peu de doute - s’inscrivait dans un « long processus de dialogue (avec le pouvoir central de Bagdad) après le référendum, un an, deux ans » voire plus…

Néanmoins, la boîte de pandore est désormais ouverte.

Les réactions du voisinage ne se sont pas faites attendre et laissent entrevoir une situation inextricable pour le futur état kurde. Un Kurdistan indépendant pourrait-il d’ailleurs survivre alors qu’il dépend en garde partie de la bonne volonté politique et de l'entente économique avec ses voisins ?

L'Iran a annulé, il y a quelques jours, tous les vols en direction des trois principales villes et gouvernorats qui composent la région du Kurdistan autonome - Erbil, Duhok et Souleymanieh. Téhéran n’a pas hésité à mettre en garde vertement son voisin, en laissant le soin aux « sécuritocrates », les généraux Qassem Soleimani, chef des gardiens de la Révolution et Mohammed Bagheri, chef d’état-major des forces armées iraniennes d’indiquer aux autorités d’Erbil que l’indépendance constituait une « ligne rouge » à ne surtout pas franchir. Désormais, la réaction de Téhéran est à attendre avec appréhension, alors que les accords de sécurité entre les deux pays vont très certainement être rompus et que Téhéran a fait comprendre à Erbil que le soutien de Washington à l’agenda du GRK ne lui convenait nullement. Washington cherche ainsi à appuyer les peshmergas de Barzani en Irak, comme un contre-poids du soutien de Téhéran au Hezbollah en Syrie. Cependant, ni Washington, ni Paris, ni Berlin ne semble enclines à soutenir l’aventure indépendantiste kurde.