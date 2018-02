Réduire la dépense publique : une question de management, pas de règles ni de normes

Il nous faut des managers, ou mieux : des patrons, avec l’appui du gouvernement bien sûr ! C’est la seule façon pour réduire la dépense publique et améliorer « en même temps » la qualité des prestations, et obtenir ainsi l’appui de la population. Mais ce n’est pas facile à expliquer et à vendre aux Français, dont les opinions sont quand même en train de changer, vers une vraie réduction. Pas facile à mettre en œuvre non plus, même si les choses bougent.

Moderniser, former, informer, transformer : quel programme ! Mais pas par des lois. La Loi Organique relative aux Lois de Finances de 2001 (LOLF), qui devait simplifier et responsabiliser, a échoué. « C’est une Rolls sur un chemin de terre » pour Alain Lambert, pourtant l’un de ses pères. Pas de meilleur résultat avec les méthodes trop abstraites : Revue Générale des Politiques Publiques (RGPP) de Nicolas Sarkozy de 2007 (avec pourtant une embauche pour deux retraites), puis Modernisation de l’Action Publique (MAP) de Jean-Marc Ayrault en 2012.

Pas trop à attendre des règlements multiples, surtout s’ils entendent simplifier !

Il faut du courage et de l’information, pour agir et changer. Nous savons tous que la grippe frappe surtout le lundi, à l’approche des « ponts » et bien plus au Sud qu’au Nord ! Mais que faire si la mairie ou l’hôpital ne publient pas les taux et calendrier d’absentéisme et si les Ressources Humaines ne disent rien ? Nous savons que la France baisse dans les classements PISA (Programme for Institutional Student Assessment) qui teste les jeunes de 15 ans en lecture, mathématique et sciences, qu’elle brevète et exporte moins… Nous savons qu’elle perd en part de marché et voit en même temps ses salaires monter. Nous savons… Mais que faire si le problème est vu en termes de moyens et pas de résultats, sans méthodes et solutions portées par de vrais managers ?

Réduire la dépense publique ? Bien sûr que oui : nos prélèvements obligatoires (44,7% en 2015) sont énormes en zone euro, avec la fiscalité qui va avec, et sans même qu’elle suffise ! Il faut s’endetter chaque année, en sus. Bien sûr que oui : tous ceux qui paient des impôts le souhaitent, et au plus tôt. On ne compte plus les travaux qui le répètent. On lit, partout, des articles ou des ouvrages qui nous expliquent que « nous allons dans le mur » et « hypothéquons l’avenir de nos enfants », avec autant de dette publique (reconnue) que de PIB. Et on les « like » beaucoup ! On sait tous que la France est en déficit budgétaire depuis des années, que ses entreprises publiques ne pourraient pas (bien) vivre sans la garantie de l’Etat sur ses dettes (SNCF, EDF…), sans oublier par exemple les Allocations chômage, où l’Etat « garantit implicitement » les crédits bancaires et financiers (en attendant que tout se rééquilibre, bien sûr).