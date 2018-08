La réduction de la pauvreté dans le monde n’a jamais été aussi facile

Atlantico : Ces dernières années, le monde a fait des progrès remarquables dans l’élimination de la pauvreté. En 1820, 94% de la population mondiale vivait dans une pauvreté extrême (moins de 1,90 dollar par jour, ajustée au pouvoir d’achat). En 1990, ce chiffre était de 34,8% et, en 2015, seulement 9,6%. Comment expliquer cette baisse record ?

Jean-Marc Siroën : La principale explication est la bonne performance économique des pays en développement. A partir des années 1990, la crise de l'endettement s'apaise et ces pays connaissent un taux de croissance bien plus élevé que celui des pays industriels ce qui accélère leur transition démographique, c'est-à-dire la réduction de leur taux de natalité, elle-même favorable à la réduction de la pauvreté. Cette forte croissance économique est due à la remise en cause des politiques économiques qui avaient été menées jusque-là par la plupart des pays et fondées sur des modèles autocentrés, peu ouverts sur l'extérieur, avec des entreprises, souvent publiques, mal gérées et protégées de la concurrence internationale par des barrières commerciales ou règlementaires.

De leur plein gré -comme la Chine ou l'Inde- ou contraints par les organisations internationales comme le FMI ou la Banque Mondiale, ces pays ont ouvert et libéralisé leur économie en conservant néanmoins quelques garde-fous. Une bonne part de la diminution spectaculaire de la pauvreté dans le Monde peut ainsi être imputée à la Chine du fait de son poids dans la population mondiale. En libéralisant son agriculture, son industrie, son commerce extérieur et les investissements étrangers ce pays a connu pendant cette période des taux de croissance à deux chiffres qui lui ont permis de faire passer son taux de pauvreté de 67% en 1990 à environ 5% vingt ans plus tard. Au-delà de cet effet de masse, la Chine a joué un rôle moteur dans ce processus vertueux de réduction mondiale de la pauvreté car sa croissance a favorisé la hausse du prix des matières premières qu'elle importe massivement ce qui a entrainé les exportations et donc la croissance des économies d'Amérique latine ou d'Afrique. D'autres facteurs ont également joué en faveur de la réduction de la pauvreté, mais de manière plus marginale et plus controversée : plus grande efficacité de l'aide au développement, accroissement des transferts monétaires en provenance des populations émigrées ou politiques internes de lutte contre la pauvreté par des politiques de redistribution (notamment en Amérique latine).

Quelques nuances doivent néanmoins être apportées à ce constat. L'indicateur retenu -moins de 1,9 dollar par jour- définit un seuil arbitraire qui ne quantifie que la pauvreté monétaire. Il ne dit pas grand-chose sur les conditions de vie : accès à l'éducation, à la santé, au logement, à l'eau, à l'électricité, etc. La question du "bon" indicateur de pauvreté reste un sujet largement débattu par les spécialistes. Certaines organisations comme le Programme des Etats-Unis pour le Développement (PNUD) insistent davantage sur les indices de développement humain (IDH) ou sur les indicateurs de pauvreté "multidimensionnelle" qui élargissent le nombre de critères pris en compte. D'après l'Université d'Oxford (OPHI), la pauvreté multidimensionnelle toucherait encore 26,5% de la population mondiale ce qui n'est pas rien. D'autre part, l'indicateur de 1,9 dollar ne concerne que la pauvreté "absolue" et non la pauvreté "relative" qui s'apprécie par rapport au niveau de vie du pays. C'est le cas en France où le seuil de pauvreté en France est fixé à 60% du revenu médian. Néanmoins ces indicateurs peuvent être trompeurs : lorsque les revenus augmentent plus vite pour les classes moyennes ou supérieures, la pauvreté "relative" s'accroit mécaniquement même si les plus pauvres bénéficient eux-aussi d'une hausse, même moindre, de leur revenu.

La réduction de la pauvreté monétaire et absolue -moins de 1,9 dollars par jour- s'est d'ailleurs accompagnée d'une augmentation des inégalités dans la plupart des pays en développement et, notamment, en Chine. Pendant longtemps, les organisations internationales ont considéré que l'accroissement des inégalités à l'intérieur des pays était sans importance dès lors que la pauvreté régressait. Elle était même considérée comme une condition nécessaire à la réduction de la pauvreté, les riches entrainant les pauvres par un effet de "ruissellement" (récemment très débattu en France, mais peut-être pas à bon escient !). Elles commencent aujourd'hui à se rendre compte que les inégalités peuvent aussi devenir contreproductives économiquement, socialement et politiquement…