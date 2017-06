Réduction du domaine de la lutte : pourquoi Donald Trump et Emmanuel Macron sont les deux faces d'une même action politique réduite à la gestion des symboles

Atlantico : En quoi les deux approches en apparence parfaitement contradictoires, entre Donald Trump et Emmanuel Macron, ne partagent elles pas finalement une même vision de la politique, guidée par les symboles et le marketing Dans un monde où de moins en moins de domaines semblent être à la main du politique, les politiques ne sont-ils pas contraints à faire plus de marketing ?

Edourard Husson : De nombreux médias ont salué le réflexe du nouveau président français: intervenir peu de temps après l'annonce par Donald Trump, du retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris et se faire le champion de la cause environnementaliste. Du point de vue de la communication, ce coup d'éclat restera dans les annales; il sera donné en exemple dans à tous les communicants en herbe. Une fois passé l'effet de surprise, on ressent cependant un vrai malaise. Macron, en se comportant ainsi, fait tout sauf de la politique.

Quelle est la mission fondamentale d'un chef de l'Etat? Garantir la paix civile et internationale. En utilisant la langue anglaise dans de telles circonstances, le tout nouveau président français divise le pays: il y a toute une partie de la société qui ne se reconnaîtra pas dans l'utilisation, par le président français, de la langue des élites et de la mondialisation. De Gaulle a dit des choses autrement puissantes et critiques vis-è-vis de la politique américaine que Macron n'en dira jamais. Mais il le faisait en français. Surtout, jamais de Gaulle n'aurait outrepassé la limite, extrêmement dangereuse, qu'a franchie le président français: en appelant directement les chercheurs américains à quitter leur pays et à venir effectuer leur recherche sur le climat en France, Emmanuel Macron ne se rend pas compte qu'il déclare une guerre symbolique à son homologue américain. C'est au fond assez ridicule car le président français fait tout cela à l'abri, douillet, de l'OTAN d'une part, et d'un consensus international des milieux dirigeants d'autre part. Néanmoins il semble manquer complètement la gravité de son acte: on ne déclare pas la guerre même symboliquement à un autre pays en tentant d'en ridiculiser le président démocratiquement élu. Effectivement, Macron est dans une approche purement guidée par la com. Et vous avez raison, il ressemble beaucoup plus qu'il ne le croit à celui qu'il dénonce. On est en pleine rivalité mimétique, au sens de René Girard: je suis celui qui fait craquer les doigts de l'homme le plus puissant du monde en lui secouant la main; et quelques jours après je me pose en porte-parole médiatique de tous les anti-Trump. Celui qui gagne, contre les apparences, ce duel des mots et des symboles, c'est Trump, qui est au centre de toutes les attentions et atteint son but: remobiliser son électorat, dans une grande mise en scène populiste.

Erik Neveu : Certes, les deux présidents font de gros investissements communicationnels, mais avec des stratégies assez différentes. Trump joue volontiers de la provocation et ne cherche en rien à être consensuel, Macron valorise pour sa part une rhétorique qui n'agresse pas, qui ne stigmatise pas. Le sociologue Patrick Champagne soulignait voici vingt ans que « politique télévisée » était un pléonasme. La multiplication des médias, leur instantanéité et les modes de diffusion qu'on nomme viraux – retwitter, rerouter une vidéo- ont amplifié cette tendance. Une part considérable du budget-temps et de l'inventivité des politiques passe aujourd'hui à déployer une expressivité vers les médias. On pensera ici à François Hollande et au temps dédié à des entretiens, coups de fils et mails aux journalistes. La fin du quinquennat suggère les limites d'une stratégie qui tente de conjurer la réalité d'un bilan par l'entretien de réseaux dans le monde journalistique. Mais il faut aussi penser à une séquence antérieure de deux décennies où cela ne réussit pas si mal au dirigeant du PS, perçu dans les rédactions comme un « bon client », généreux en confidences.