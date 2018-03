Redressement des comptes de l’AGIRC-ARRCO : le pari réussi du Medef

Harry Dexter White a été un des plus grands économistes américains du siècle dernier, et l'un des principaux artisans de la mise en place des accords de Bretton Woods, du FMI et de la Banque mondiale. Pourtant, il est aussi accusé d'avoir été un espion au service de l'URSS.

Les vices comparés du libre-échange et du protectionnisme alimentent la littérature depuis quelques siècles et se polarisent autour de deux questions.

La question de l'utilisation de nos données personnelles sur Internet se pose chaque jour de plus en plus, alors qu'une enquête du "New York Times" et de "The Observer" a révélé que la société Cambridge Analytica aurait collecté massivement des informations sur des dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook. Des données qui ont ensuite pu être utilisées pour la campagne du futur président Donald Trump.