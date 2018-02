Ce redoutable piège qui se cache derrière la question de la co-officialité de la langue corse

Atlantico : Parmi les revendications prioritaires votées par l'Assemblée de Corse, et notamment soutenues par les nationalistes, celle qui concerne la co-officialité des langues corse française a été rejetée par Emmanuel Macron. En Catalogne, la co-officialité existe depuis vingt ans, et a fortement participée au développement du nationalisme. Ne faut-il pas considérer que le Président a raison de l'écarter, la mesure étant propice à un scénario à la catalane ?

Jean-Michel Verne : Bien entendu. La langue corse est une arme. Si cette arme était effectivement donnée de cette façon aux mains des nationalistes cela pourrait avoir des effets pervers sur l’île de Beauté.

Une anecdote que l'on m'a racontée récemment disait que dans une classe les élèves avaient décidé de "faire grève" car leur professeur de mathématiques ne parlait pas le corse.

On est dans ce type de configuration. C'est un problème car la langue qui doit être un facteur d'assimilation peut devenir un facteur d'exclusion. Mal utilisée cette arme peut donc s’avérer dangereuse.

Gilles Simeoni a affirmé que "sans la co-officialité, la langue corse disparaitra". N'est-ce pas un peu excessif ?

Il y a des versions différentes. Aujourd'hui beaucoup prônent la position qui consiste à dire que le corse est en train de disparaître. Il y a quelques jours je discutais cependant avec Pierre Poggioli, un ancien responsable du FLNC, devenu chercheur et universitaire reconnu. Et selon lui, le corse est en train de renaître au sein de la jeunesse.

Contrairement à ce qu’affirme Gilles Simeoni, le mouvement serait déjà en route et n'aurait donc pas forcément besoin de la co-officialité. On pourrait envisager une politique plus active de défense de la langue sans cette institutionnalisation. Il est déjà singulier de se balader sur une partie du territoire de la République Française sur des routes où les panneaux sont badigeonnés en corse pour masquer le nom francisé et perdre les touristes qui cherchent leur chemin. Ce climat n'est pas sain. La langue corse devient un simple outil politique de propagande.

La Constitution corse de 1755 était écrite en italien, et les standards du corse contemporain n'ont souvent que peu à voir avec celui jadis parlé dans les villages par les grands-parents. Certains critiquent une certaine « artificialité » de cette langue corse que l’on voudrait officielle...

De quel corse parle-t-on ? Le corse officiel que l'on entend sur France 3 Via Stella n'est pas forcément celui qui était parlé il y a 30 ou 40 ans dans les villages du centre de l'île. Nous avons créé une langue qui finalement n'existe pas vraiment. J'aimerai avoir l'avis d'un linguiste sur cette question, mais c'est une réalité qui s'exprime clairement sur l'île. Ce qui est paradoxal c'est qu'en voulant officialiser le corse nous sommes peut-être en train de le réduire, car il n'y a pas un mais bien « des corses » en fonction des microrégions .