"Le redoutable" : Chapeau, Monsieur Hazanavicius !

Du cinéaste star et vénéré qu’il était, le réalisateur suisse va assez vite se transformer en maoïste aigri, odieux, jaloux et hors système, ce qui aura entre autres conséquences de faire capoter son mariage et de le couper d’une bonne partie du monde du cinéma.

POINTS FORTS

1 D’abord, le ton si blagueur et si irrévérencieux de ce film, qui est tout sauf un biopic compassé du cinéaste culte de la Nouvelle Vague. Inspiré par deux livres souvenirs écrits par Anne Wiazemsky -cf chroniques Culture-Tops-, il s’agit ici d’un (anti) portrait libre, joyeux, et même iconoclaste, d’un créateur sur lequel on avait jusqu’à présent peu osé plaisanter. Au vu du « sujet », on ne s’attendait pas à rire. Divine surprise, on se trouve face à une comédie réjouissante, et même par moments, désopilante, parce que son principal « protagoniste », aussi myope que naïf en certains domaines, est souvent, consciemment ou involontairement, d’une irrésistible loufoquerie. Catalogué aujourd’hui « intello-chiant » par ses nombreux contempteurs, on avait fini par oublier, que, jeune, Godard fut aussi brillant que drôle, aussi lunaire qu’intello (ce qui va souvent de pair). Un vrai personnage de film burlesque !

2 La forme, ou plutôt, les formes du film. Le cinéaste Michel Hazanavicius s’en donne à cœur joie dans le mélange des styles et des couleurs. Bien sûr, on est dans un film des sixties, mais y abondent les ruptures de tons, visuelles, comme narratives. On passe notamment de séquences intimes à des scènes, très amples (dont celles, effervescentes, des manifestations de mai 68). Au final, cela donne un film où on ne s’ennuie pas un quart de seconde.

3 Le sujet même de ce « Redoutable ». Au delà du portrait si fantaisiste d’un créateur et de son époque, c’est l’analyse du désamour entre un homme et une femme qui se ratèrent, pour ne pas avoir su monter, ensemble, sur une des marches importantes de l’Histoire de France, mai 68.