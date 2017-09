Recyclage : pourquoi la France est méchamment à la traîne dans classements internationaux

Atlantico : Selon les chiffres de 2013 de l'OCED, la France ne recyclerait que 35% de ses déchets, loin derrière l'Allemagne à 65%, faisant d'elle ainsi qu'une élève médiocre. Comment expliquer ce retard? Quels sont les facteurs participants à ce manque de recyclage?

Dominique Audrerie : La France a commencé plus tardivement que d'autres à favoriser les efforts nécessaires pour d'une part collecter les déchets suivant leurs natures et d'autres part pour les recycler, c'est à dire pour leur donner une nouvelle utilité.

Il faut noter à cet égard qu'en France l'approche écolo est certes politisée, ce qui à mon sens est regrettable, mais elle est aussi essentiellement négative: contre les voitures, contre les carrières, contre les lignes électriques, etc, alors qu'une approche positive (pour les paysages, pour le silence, etc) serait infiniment plus séduisante et ...

enthousiasmante.

Assez de 'non", l'écologie n'est pas et ne doit pas être un simple catalogue d'interdits et d'oppositions. Je disais récemment en matière d'éoliennes, qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre, la question est de considérer nos paysages et ce que l'on peut y faire ou non suivant la sensibilité et les caractéristiques de ceux-ci.

Ce taux faible de recyclage peut-il s'expliquer par un manque d'éducation écologique en France?

Pour en revenir aux déchets plusieurs réflexions:

- le tri aujourd'hui , quand il est organisé, se limite généralement au verre, aux papiers et cartons, et le "reste". On ignore, et sans doute faut-il rester dans une ignorance bienveillante, ce qu'il en est fait après ramassage.

- Il y a de plus en plus de centres de collectage communaux ou intercommunaux, auxquels les particuliers et entreprises sont invités à se rendre. Le tri est réel, mais d'une part il faut un véhicule et le cas échéant une voiture avec remorque (qui en a ?), d'autre part l'accés à ces centres est de plus en plus soumis à tarification, ce qui est le moyen le plus sûr pour dissuader les usagers.

Quelles seraient les mesures à mettre en place pour améliorer le recyclage en France?

Il reste à mettre en place une véritable politique non pas de récupération, mais de traitement et valorisation des déchets: limitation des "gaspillages", création d'emplois, limitation d'acquisition de certaines matières premières. De manière plus globale il faut redonner une dimension positive au discours écologiste. Arrêter d'être toujours dans l'interdiction où l'opposition. Par exemple, il est temps de travailler sur des discours positifs sur le tri sélectif en appuyat sur le fait que l'on peut parvenir à créer de l'emploi.