Record de création d’emplois en zone euro depuis 10 ans : mais comment la France pourrait-elle faire pour maximiser ses résultats au cœur de la reprise ?

Atlantico : L'indice PMI pour la zone euro a, une nouvelle fois, augmenté en avril, pour atteindre son plus haut niveau depuis 6 ans (56.7) selon les chiffres communiqués par IHS Markit. Le groupe d'études et de conseil aux entreprises précise également que la création d'emplois dans la zone euro vient d'atteindre son plus haut niveau depuis 10 ans. Comment expliquer alors, qu'au cours des 5 dernières années, la France n'ait pas su tirer profit de son potentiel de croissance ?

Philippe Crevel : Aussi paradoxal que cela puisse paraître aux yeux des Français, la situation économique s’améliore de jour en jour en Europe. Les stigmates de la grande récession de 2008 commencent à disparaître.

Plusieurs pays connaissent à nouveau le plein emploi : l’Allemagne, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni, les Etats-Unis. Le chômage, qui avait atteint des sommets, recule en Espagne et au Portugal. L’assainissement des comptes publics, opérés en Europe après la crise des dettes souveraines en 2011, est en bonne voie, même au sein des Etats d’Europe du sud. L’Espagne, le Portugal, l’Italie et même la Grèce pourraient respecter la barre des 3 % de PIB de déficits publics. La croissance commence à prendre ses quartiers même en Europe. L’Espagne enregistre depuis deux ans une croissance de 3 %. Une grande majorité des pays européens ont des croissances de 2 %. Avec un tel contexte, il n’est pas étonnant que les indices PMI, qui reflètent l’opinion des directeurs d’achat des entreprises, soient au plus haut depuis 6 ans.

Même si les indices PMI de la France sont également en hausse, il n’en demeure pas moins que notre pays a accumulé un réel retard en matière de croissance, d’emploi et d’assainissement des comptes publics.

Ces cinq dernières années, la France a navigué à vue en hésitant sur la politique à mener. La France avait été moins touchée que ses partenaires par la grande récession et par la crise des dettes souveraines du fait du poids de ses amortisseurs sociaux. En revanche, du fait de l’absence de réactions des pouvoirs publics, depuis 2012, la France se traîne économiquement parlant avec un double déficit, déficit commercial et déficit public. Notre pays a été incapable de relever le défi de la compétitivité, avec à la clef une diminution de ses parts de marché à l’exportation.

En 2012, François Hollande, empêtré dans son programme démagogique, a opté pour une politique à contretemps. Il a relevé, entre 2012 et 2013, les prélèvements obligatoires sur les classes moyennes, les CSP + et les entreprises au moment même où la croissance était faible. Il a cassé la machine économique française sans pour autant mettre en œuvre des politiques de réforme structurelle. Les ménages ont réduit leur consommation, les entreprises ont ralenti leurs investissements. Du fait de l’adoption de la loi Duflot, la construction de logement s’est effondrée à moins de 350 000. Du fait de cette politique inappropriée, le nombre de demandeurs d’emploi s’est accru : 540 000 en plus en 5 ans. François Hollande avait fait le pari d’un retour rapide de la croissance de l’économie mondiale, qui aurait limité les effets de la potion amère qu’il appliquait au pays. Surtout, il pensait que ce retour lui éviterait de réaliser des économies budgétaires.

Au bord du gouffre économique et conscient des erreurs commises entre 2012 et 2013, François Hollande a réorienté, dans un deuxième temps, ou plutôt tenté de réorienter sa politique économique. Avec le CICE, le pacte de responsabilité, il a voulu renforcer l’offre, la compétitivité des entreprises. Mais cette conversion tardive s’est opérée dans la douleur avec la montée en puissance de son propre parti des frondeurs. En outre, en raison de négociations au sein de la gauche aboutissant à de multiples concessions, le gouvernement a pratiqué l’art de la godille. In fine, de demi-mesure en demi-mesure, la France n’est pas en position pour générer sa propre croissance et pour capter le vent de la croissance de l’économie mondiale. Le déficit public demeure un des plus élevés de l’Union européenne. La France a atteint des sommets en matière de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques. Par ailleurs, la dette publique constitue une menace de moins en moins fantôme pour les prochains gouvernements.