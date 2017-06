"Le Récit National : Une querelle Française" : intéressant mais pas tout à fait à la hauteur de son titre

Bruno Le Maire veut à tout prix respecter la règle européenne des 3% de déficits publics. Mais au lieu de chercher à raboter comme le fait et l'a déjà fait Bercy, il serait bon de penser à réaliser un audit pour identifier les vrais gisements d'économie.

Le couac du jour sur les néonicotinoïdes a au moins un mérite: il révèle l'engagement pro-européen très variable de la nouvelle majorité. Très europhile dans les caméras de télévision, Emmanuel Macron se révèle bien plus souverainiste dans la pratique quotidienne du pouvoir.

Réserver sa location de vacances peut être compliqué et entraîner des vacances gâchées si les choses ne sont pas faites avec un minimum de précautions.

Le chômage repart à la hausse au mois de mai après les baisses de mars et d'avril. Une augmentation de 0,6 % (+ 22 300 chômeurs), selon les chiffres de Pôle emploi publiés le 26 mai. Explications.

Une affaire traitée à Bordeaux a montré combien les ambulances peuvent rapporter à leurs propriétaires... lorsqu'ils fraudent la Sécurité Sociale. C'était l'occasion d'illustrer un fléau largement dû à la complaisance des règles de remboursement vis-à-vis des assurés et des transporteurs, par le best-of des fraudes.

Pendant plusieurs années un besoin viscéral de provocation a empêché Virginie Despentes de donner à son talent d'écrivain toute sa mesure. Avec "Vernon Subutex 3", elle a dépassé ce stade et trouvé une sorte d'équilibre, ce qui fait désormais d'elle l'un des auteurs importants de sa génération.

4 – Le portrait de Jules Ferry, établi avec le concours de Mona Ozouf, est particulièrement intéressant, car il précise une personnalité complexe qui n’obtint pas toujours, en son temps, l’adhésion que l’on suppose. Les propos sur le colonialisme sont particulièrement précieux, car ils démontrent une sorte de foi en notre apport de civilisation, bien lointain des repentances actuelles. Ces réflexions, mises en perspective, donnent à réfléchir et à éviter de « jeter le bébé avec l’eau du bain », dans le manichéisme de rigueur aujourd’hui.

2 - Au-delà de la révolution de 1789, un grand chapitre est consacré à la révolution de 1848 et ses répercussions extérieures. J’ai apprécié les réflexions sur la fraternité, notion véritablement apparue politiquement en 1848, avec une grande influence sur d’autres terres européennes, et fus particulièrement touchée par la citation du discours de Léon Blum pour le centenaire de cette révolution, écrit sur un ton un peu crépusculaire.

Il s’agit en fait d’un florilège des émissions de France Culture « Concordance des Temps », consacrées à l’histoire. Jean-Noël Jeanneney dialogue avec un historien sur un sujet donné. On retrouve écrit ce qu’il fut plaisant d’entendre, voici quelques années sur France Culture. C’est le seul réel point commun d’une quinzaine de sujets divers, ayant eu souvent des rapports avec l’actualité récente. Les différents symboles de notre république y tiennent une grande place ainsi que les multiples approches du sentiment national.

