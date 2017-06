A la recherche de l'équation politique parfaite : les Machiavel, les brutes et les pragmatiques s'agitent pour former le gouvernement et les groupes parlementaires

A cause des affaires qui empoisonnent son début de mandat, Emmanuel Macron et Edouard Philippe se voient contraints de bâtir une nouvelle équipe gouvernementale, sans aucun rapport avec le réajustement technique souhaité. Le départ de François Bayrou est la conséquence logique du pavé dans la mare jeté par Sylvie Goulard dont le nom pourrait apparaître dans l'affaire des emplois parlementaires du Modem au Parlement Européen , précisant " souhaiter être en mesure de démontrer librement sa bonne foi", invoquant la "mission de défense qui impose une exigence particulière" et ajoutant que "l’honneur de nos armées, celui des hommes et des femmes qui y servent, parfois au péril de leur vie, ne sauraient être mêlés à des polémiques auxquelles ils n’ont aucune part".

Dans les couloirs de l'Assemblée il était considéré comme inéluctable ; les Républicains le réclamaient ouvertement. Et la seule question était : quand ? Le président du Modem est trop fin politique pour ignorer qu'il lui aurait été impossible de porter la loi sur la moralisation de la vie politique au Parlement. Sur le plan juridique il était difficilement concevable qu'il soit en tant que Garde des Sceaux, statutairement informé de l'enquête concernant le parti qu'il dirige. Va-t-il maintenant devenir le premier opposant d'Emmanuel Macron ? On le saura très vite, en fonction de la représentativité du MODEM au sein du nouveau gouvernement dont la composition devrait être connue ce soir .Une équipe qui sera profondément modifiée car il devrait pas seulement être élargi à de nouvelles personnalités issues de la droite, des membres du groupe des constructifs en train de se créer à l'Assemblée Nationale, théâtre elle aussi, de grandes manœuvres..., parlementaires. En tous cas, qu'il s'agisse de départs spontanés ou provoqués, la situation se clarifie pour Emmanuel Macron qui avait fait campagne sur le thème de l'exemplarité politique. Les révélations concernant Richard Ferrand le Ministre de la Cohésion des Territoires avaient jeté une première ombre sur le gouvernement. Son départ pour diriger le groupe En Marche, dont il connait tous les membres pouvait s'expliquer, même si elle n'est pas glorieuse. La prise en mains du groupe Modem par Marielle de Sarnez apparaissait beaucoup moins crédible dans la mesure où elle n'a jamais siégé au Palais Bourbon et n'en connait pas les arcanes.

Dans la journée de mardi, François Bayrou a gardé le silence. Mais dans les couloirs de l'Assemblée Nationale, son départ était considéré comme inéluctable à court ou à moyen terme. Alors que la sortie de Marielle de Sarnez, la Ministre chargée des Affaires Européennes était quasiment actée pour prendre la tête du groupe Modem, la rumeur évoquait également celui de Jean-Yves Le Drian du Quai d'Orsay . Pour un retour à la Défense ? Quant à Jean-Pierre Raffarin, qui " patronne " les Constructifs, son nom revient avec insistance pour une entrée au gouvernement à un poste régalien malgré les démentis de son entourage.