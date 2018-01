Recherche discours européen désespérément : la droite rattrapée par la malédiction des années 90

Atlantico : Lors de ses voeux à la presse, formulés ce 15 janvier, Alain Juppé a annoncé vouloir "prendre du recul (...) en attendant de voir ce que devient LR, notamment dans la perspective des élections européennes de 2019". Selon l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, l'Europe est "un point de clivage fondamental" entre "ceux qui sont contre et ceux qui sont pour"​. En quoi cette vision binaire de l'Europe peut elle révéler un problème plus profond au sein des LR, entre "pour" et "contre", remontant à une vison des années 90, et ne laissant pas de place à un constat lucide sur la question européenne ?

Christophe Boutin : Accusé - à tort selon lui - en novembre de 2018 d’envisager de faire des listes communes avec LREM aux européennes de 2019, Alain Juppé persiste et signe dans son éloignement d’avec sa formation d’origine – à laquelle il a annoncé ne plus cotiser. Enfonçant les portes ouvertes il note qu’il y a un désaccord sur l’Europe ! Mais cette formule est à la fois vraie et fausse. Elle conduit à estimer que « l’Europe » ne peut être que « l’Union Européenne ». Or personne ou presque à LR ne nie la place européenne de la France, ou la nécessité pour notre pays de collaborer avec les autres États du continent.

Ce qui est par contre contesté – et largement – ce sont les modalités de la construction européenne autour de l’Union, dont les dérives technocratiques ne sont un secret pour personne. Mais la vision réductionniste d’Alain Juppé dans cette phrase, dans le prolongement de ses choix précédents, montre combien est biaisé en France – et à droite - le débat sur l’Europe.

Edouard Husson : L’histoire des Républicains est comme celle d’un destin implacable qui se déroule au ralenti, depuis les années 1970. On a dressé un mausolée à de Gaulle pour mieux rejeter sa politique. Sous l’influence de Marie-France Garaud et de Pierre Juillet, Jacques Chirac professe une dernière fois le gaullisme à travers l’appel de Cochin. Puis, suite à l’échec de la liste RPR aux premières élections européennes au suffrage universel en 1979, il bascule du côté de l’européisme. Et, parce que la nature a horreur du vide, le Front National apparaît. Il occupe le terrain auprès d’un électorat populaire et patriote qu’antérieurement gaullistes et communistes captaient. Si l’on se concentre sur l’histoire de la droite, Chirac n’a jamais réussi à dépasser 20% de l’électorat lors d’un premier tour de la présidentielle. Il a fini par s’imposer parce que Giscard était mort politiquement et que la droite orléaniste, libérale, centriste, n’a jamais pu imposer de champion: ni Barre en 1988; ni Balladur en 1995. Balladur était d’ailleurs un autre transfuge du gaullisme vers le giscardisme. Mais c’est Chirac qui est devenu le giscardien des années 1990 à droite, en votant oui au Traité de Maastricht et en appliquant la politique budgétaire du franc fort après son élection. Le choc de 2002 n’aurait pas dû en être un: face à une droite modérée qui s’éloignait de plus en plus de l’électorat populaire, il était inéluctable que le FN progresse. Sarkozy, déploie toute son énergie à inverser la tendance mais cela ne tient que le temps d’une élection présidentielle, en 2007, puisque les fondamentaux de la politique du franc fort, devenu l’euro, ne changent pas. Non seulement Sarkozy est battu en 2012 mais Fillon ramène la droite à un score chiraquien en 2017 et, cette fois, ne passe pas le premier tour. Juppé qui, lui, n’a même pas passé le stade de la primaire, ne semble pas comprendre cette évolution à laquelle il a largement contribué.

En quoi cette vision binaire de l'Europe peut elle révéler un problème plus profond au sein des LR, entre "pour" et "contre", remontant à une vison des années 90, et ne laissant pas de place à un constat lucide sur la question européenne ?

Christophe Boutin : Soyons clair, LR ne s’est jamais remis d’avoir fusionné les eurolâtres de l’UDF et les eurosceptiques du RPR. Et ce d’autant moins que la fusion a largement profité aux premiers, les dirigeants politiques du mouvement se coupant toujours plus d’une base militante elle largement venue du RPR et attachée aux notions de nation et de souveraineté… bref, gaulliste.

On a un temps permis la coexistence des deux comme lors de la campagne de ratification référendaire du traité de Maastricht (1992), permettant au flamboyant Philippe Seguin de prononcer à la tribune de l’Assemblée nationale son Discours pour la France. Ce pluralisme assumé n’a pas duré : n’ont pu s’exprimer ensuite au nom des formations de droite, lors des différentes élections ou référendums, que ceux qui soutenaient le projet de l’Union européenne. L’aboutissement est cette tentative de « grand parti européen » - entendons acquis aux thèses de l’Union et voulant même progresser encore dans l’intégration plus poussée des États membres – qui dépasserait l’ex droite.