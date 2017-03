Rebond en fanfare du secteur manufacturier de la zone euro....sauf en Grèce, ou comment l'Europe a liquidé son membre le plus fragile

C'est la grosse fête pour l'industrie au sein de la zone euro. Selon l'Institut Markit, c'est même un plus haut de 70 mois qui a été atteint en ce début d'année 2017. "La production et le volume global des nouvelles commandes enregistrent leurs plus forts taux de croissance depuis avril 2011. En effet, la demande intérieure reste solide dans la plupart des pays couverts par l’enquête, tandis que la dépréciation de l’euro entraîne la plus forte expansion des nouvelles commandes à l’export depuis presque 6 ans.

"

Parmi les grands vainqueurs de cette nouvelle donne en Europe, les "usual suspects" que sont l'Allemagne (56.8), les Pays bas (58.3), qui affichent également des plus hauts de 5 ans, ou encore l'Autriche (57.2) qui flottait déjà à ce niveau depuis le mois de janvier. Concernant les autres pays ; ceux qui composent le ventre mou de la zone euro, l'Italie progresse sensiblement (55), l'Espagne affiche un plus bas de 3 mois (54.8), tandis que la France évolue sur un rythme modéré, et en baisse (52.2). Étant entendu que tout chiffre supérieur à 50 indique une progression du niveau d'activité. Bref, l'activité manufacturière européenne va mieux. Reste un léger problème ; l'habituel dernier de la classe, la Grèce, qui continue d'afficher un résultat médiocre (47.7), indiquant que le secteur manufacturier du pays continue de creuser la tombe économique du pays.

Parce que la Grèce affiche encore des statistiques peu enthousiasmantes. Si certains se réjouissent parfois d'un taux de croissance trimestriel positif, l'enjeu est de prendre un peu de recul pour déterminer ou le pays se place depuis la crise de 2008. Depuis le deuxième trimestre 2007, l'économie grecque a vu son PIB chuter de 26.81% (au dernier trimestre 2016), c’est-à-dire à un niveau comparable à celui atteint dès la fin 2013. La trajectoire du pays s'est donc dessinée en deux étapes ; entre 2007 et 2013, une chute brutale, et depuis 2013, la stagnation.

PIB en volume. Grèce. En millions d'euros. Source ​Hellenic Statistical Authority

Le bilan est que la Grèce aurait besoin d'une croissance de plus de 36% pour atteindre son niveau de 2007, c’est-à-dire son niveau d'il y a 10 ans. Et cela est sans compter la croissance perdue pendant ces 10 années.

Au regard du rebond actuel de l'économie de la zone euro, le cas grec pourrait être vu comme une anomalie. En effet, aucun pays n'a subi autant d'austérité et de réformes que la Grèce, aucun pays n'a dû faire les efforts entrepris par ce pays, et pourtant, il continue d'afficher la situation la plus calamiteuse du continent. L'évolution de l'indice des salaires du pays permet de se faire une idée de ce qu'a pu subir la population ; une baisse moyenne de revenus de 25%.

Évolution de l'indice des salaires grecs. Source ​Hellenic Statistical Authority

Et malgré tout cela, le pays semble incapable de relever la tête. Sur cette base, il devient difficile de prétendre que la baisse des salaires permet un retour de la croissance. A l'inverse, le cas grec révèle une baisse simultanée des salaires et du PIB, tout en provoquant également une hausse de l'endettement du pays. Le résultat obtenu est donc l'exact opposé de ce qui était attendu. L'austérité porte bien son nom, et elle est sans retour.